Přeneseme vás do středověku, tam si dělejte, co chcete, říká designér hry Kingdom Come 2

V počítačové hře Kingdom Come: Deliverance není hráč žádným superhrdinou, který by bral po hlavě mečem své nepřátele jednoho po druhém. Musíte být často trpělivý a počkat si na správný moment, kdy soupeře úderem překvapíte. A i v tom je právě podle jednoho z designérů Viktora Bočana hlavní síla jejich hry.

„V normálních hrách se hodně snažíte hráče pořád bavit. Když někam vede cesta a klikatí se, tak za každou zatáčkou něco je – jednou ho přepadnou banditi, za druhou zatáčkou je doupě vlků a za třetí zatáčkou se něco někomu stalo. My jsme autentičtí, takže tam takové věci nejsou,“ popisuje pro Radiožurnál Bočan.

„Na první pohled to působí, že to může být menší zábava, ale právě to přináší pocit, že se člověk dostal do středověku, že opravdu jede krajinou, že věří tomu, že takhle by to tehdy vypadalo a že tohle by tam tehdy zažil,“ dodává.

Systém boje

V pokračování oblíbené videohry z počátku patnáctého století ale projde soubojový systém změnou. A pro hráče může být o trochu jednodušší.

„Stejně jako v reálu, jestli chceš bojovat a hrou se prošermovat, tak musíš trénovat. To znamená, že si ve hře musíš najít učitele a musíš ovládnout bojový systém. A samozřejmě spousta hráčů má pocit, že nechce, že trénuje dost věcí v reálném životě a ve hře nemusí. To nevadí, můžete lidi přemluvit nebo vždycky utéct, takže možností je víc,“ nastiňuje Bočan.

Kutná Hora ve hře Kingdom Come: Deliverance II

A podotýká, že v druhém díle už hráč hraje za člověka, který něco absolvoval. „Je to pokračování předchozí hry, tak už trochu šermovat umí. Takže i když je to nový hráč, nebo hru hrál dávno, nebo ji vůbec nehrál, tak by měl mít možnost do systému proniknout rychleji, protože jeho postava je už docela zdatný šermíř,“ přibližuje.

„Boj jsme snímali z opravdových šermířů – to jsou lidi, kteří se celý život věnují rekonstrukci historického šermu, což není to samé, jako co vidíte, když jedete někam na hrad, kde jsou zábavně oblečení lidé, kteří do sebe sekají meči. Šermíře snímáme metodou ‚motion capture‘ – přijdou k nám do místnosti plné kamer, tam se oblečou do takového černého obleku s bílými kuličkami a provádějí jednotlivé bojové techniky, které my snímáme a pak z nich děláme herní animace,“ vysvětluje Bočan.

Charakter hrdiny

Hlavním hrdinou příběhu je opět krátkovlasý Jindřich, původně syn kováře ze Stříbrné Skalice. Druhý díl hráčům lépe nabídne, jakou cestou se bude postava ubírat – jestli nepřátelům třeba rvačku rozmluví, nebo se do nich rovnou pustí.

„Hlavní hrdina má charakterové vlastnosti velmi decentně načrtnuté a je to na vás. Je to hra typu RPG, tedy hra na hrdiny. To znamená, že hrdina jste vy a můžete dělat v zásadě, co chcete,“ říká designér.

„Je tam nějaký příběh, který musíte do určité míry poslouchat a ten má nějaké vyústění, které trochu umí reagovat na to, jak se chováte, ale v každodenním hraní je na vás, co budete dělat. Můžete lidi přemlouvat, být na ně hodní, můžete je mlátit – podstata hry je opravdu o tom, že my vás strčíme do středověku a tam si dělejte, co chcete,“ doplňuje.

Vývoj prvního dílu stál studio stovky milionů korun. Pro porovnání průměrný český velkofilm vyjde zhruba na 35 milionů korun. Na druhém díle Kingdom Come: Deliverance pracuje teď dvojnásobek lidí.

Podle šéfa studia Warhorse Martina Frývaldského museli vydání několikrát posunout. Videohra tak nakonec vyjde až 4. února.

„Legrační na tom bylo, že v ohlasech na sociálních sítích jsme měli mnoho komentářů typu: ‚vy jste jediné studio, které posouvá dopředu‘ nebo ‚všichni posouvají dozadu‘ a jenom pár měsíců předtím jsme udělali to samé. Únorové datum jsme zvolili tak, abychom měli víc vzduchu na dýchání, protože předvánoční trh v listopadu se začal velmi zahušťovat a tak jsme si řekli: ‚No pojďme do února, budeme mít trochu více vzduchu a prostoru‘. A zjevně jsme ten nápad neměli jediní,“ uzavírá Frývaldský.