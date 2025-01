Většina zvuků ve hře Kingdom Come: Deliverance má reálné základy. Nejtěžší bylo nahrát zvony, říká tvůrce

Na vytvoření videohry nestačí jen šikovní programátoři a grafici – ale i zvukaři. Právě oni dokážou virtuálním světům vdechnout život díky nenápadným zvukům a ruchům. Jak mohl znít každodenní „hluk“ středověké Kutné Hory, řešili i vývojáři pokračování české hry Kingdom Come: Deliverance. Celosvětově dlouho očekávaný titul vyjde už za pár dní. Ve hře jsou využity skoro samé realistické zvuky, říkají tvůrci pro Český rozhlas. Praha 0:10 28. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze hry Kingdom Come: Deliverance II | Zdroj: Warhorse Studios

Vedoucí zvukového oddělení studia Warhorse Vojtěch Nedvěd sedí před velkým plátnem, na kterém prochází hlavní postava videohry listnatým lesem. Než narazí na malou středověkou chalupu. Říká, že ne všechny použité zvuky jsou přesné na historické detaily.

„Nedávno se ke mně dostala zajímavá informace od ornitologa, který zmínil, že my v našich atmosférách máme hrdličku. Hrdlička je invazní druh, který se do Evropy dostal, myslím, v 19. století. My jsme to historicky nereflektovali, tak jenom toliko k té věrohodnosti. Samozřejmě do takových detailů nechceme úplně často zacházet, protože hrdlička je velmi hezká a my ji použít chceme,“ vysvětluje.

V příběhu se hráči vžijí do kůže krátkovlasého Jindřicha, který je původně syn kováře ze Stříbrné Skalice. A i to sehrálo svou roli po zvukové stránce.

„Ve hře máme kovářskou minihru, hráč si může vykovat své vlastní zbraně nebo nějaké vybavení a všechny ruchy jsme nahráli přímo na pevnosti Malešov, kde mají malou středověkou kovárnu. Všechny zvuky, které jsou v našich meníčkách a inventářích, vycházejí z tohoto světa, není tam místo pro žádnou syntézu. Všechno vychází z reálných ruchů,“ říká Nedvěd.

Problematické zvony

Hlavního hrdinu zavede touha po pomstě až do Kutné Hory na začátku patnáctého století. Významné hornické město získalo svůj věhlas i díky rozestavěnému chrámu sv. Barbory.

„Zvony jsme nahrávali přímo v Kutné Hoře a já za sebe mohu říct, že to bylo nejtěžší nahrávání pro celou hru, protože nahrát zvony je problematické. Měli jsme dva hlavní zdroje, nahrávali jsme přímo ve zvonici a venku. Venku je problém s tím, že tam jsou parazitní ruchy okolí – jezdí tam auta, baví se tam lidé. A přímo ve zvonici jsou zase ruchy mechanismu, který hýbe se zvonem, což v nahrávce také nechcete. Ideálním řešením je vytáhnout mikrofony z okna zvonice a nabírat to tímto způsobem,“ popisuje Nedvěd.

V druhém pokračování Kingdom Come Deliverence budou dostupné kromě mečů nebo luků také první střelné zbraně, třeba i hákovnice.

„Použili jsme základ ze zvuku, jak doopravdy hákovnice zní. Ale tohle je třeba zrovna zvuk, který jsme museli udělat trošku zajímavější, protože výstřel se ve hře tak často neobjevuje, vyjma některých bitev na začátku. Takže je to zvuk, který by měl hráče nějakým způsobem překvapit nebo ho ohromit. A ten svět na tu hákovnici reaguje podobně, lidé se leknou, koně se splaší,“ dodává Nedvěd.

Složitost cinknutí

„I když to zní jako klik nebo cinknutí, tak v realitě je to třeba pět nebo šest vrstev zvuku, které se pak dohromady upravují tak, aby do sebe zapadly, aby se nikdy nepřehnaly nízké, střední ani vyšší frekvence,“ vysvětluje David Wurczel, který pomáhal do hry vkládat rozdílné stopy.

Wurczel dodává, že téměř všechny zvuky mají ve hře reálný základ. „Zrovna v našem meníčku, když si budete něco oblékat, tak uslyšíte třeba hození meče na hromadu dalších zbraní. Ve hrách není úplně běžné z pohledu první osoby, že jsou tyhle zvuky realistické. Většinou je to fakt hodně umělé. Kdybyste šli do detailu, tak zjistíte, že reálná zbraň ani nebyla součástí nahrávání. Řeší se to jiným způsobem, často jsou to syntetizované zvuky,“ říká Wurczel.

Po celém světě se prodalo už přes osm milionů kopií prvního dílu. Jak se bude dařit očekávanému pokračování Kingdom Come: Deliverence, se dozvíme po 4. únoru, kdy videohra vychází.