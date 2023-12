Ulož.to mění své fungování. ‚Sdílení pirátského obsahu už není atraktivní byznys,‘ hodnotí Koubský

Ulož.to řadu let fungovalo jako platforma, přes kterou se mimo jiné šířily pirátské kopie filmů nebo hudebních nahrávek. Soudy projednávaly řadu žalob ze strany filmových distributorů či agentur držících autorská práva k různým audiovizuálním dílům.

Letos například jedna z žalob doputovala až k ústavnímu soudu, který rozhodl v neprospěch Ulož.to a potvrdil dřívější verdikty, podle kterých server musí znemožnit stahování pirátských kopií filmů Pelíšky, Ostře sledované vlaky, S čerty nejsou žerty, Vesničko má středisková, Kobry a užovky a Obušku z pytle ven.

Server namítal, že podle českých zákonů nesmí být nucen k tomu, aby všeobecně kontroloval, jestli jsou nahrávané soubory legální. Soudy ale potvrdily, že je možné podobnou povinnost uložit, pokud míří na konkrétní díla, u kterých už bylo zjištěno porušování autorských práv.

Server změnu ve svém fungování zdůvodnil tím, že začíná platit Akt o digitálních službách, což je evropská regulace, která právě třeba cloudovým úložištím a vůbec provozovatelům služeb, na které mohou uživatelé nahrávat svá data, dává celou řadu nových povinností.

Vrchol je pryč

Skutečných důvodů, proč server ke změně přistoupil, může být podle Petra Koubského z Deníku N mnoho.

„Může to opravdu být ta obava z dopadů evropské legislativy a může to být taky to, že šlo o nějakou poslední kapku, protože si myslím, že vrcholné časy, kdy se na sdílení pirátského obsahu dalo vydělávat a kdy úložiště tímto způsobem fungovalo, už jsou pryč, už to není příliš atraktivní byznys,“ soudí.

Konec stahování pirátských kopií to ale podle něj není.

„Kdo chce, tak si nějakou cestu vždycky najde. Pořád tady jsou Torrenty nebo zahraniční úložiště v zemích se slabou legislativou. A určitě se i s úložišti provozovanými v EU dá něco dělat. Například sdílet indexy odkazů nebo něco podobného.“

Koubský ale znovu opakuje, že lidé o takový způsob získávání obsahu mají stále menší zájem. „Toho snadno dostupného obsahu, se kterým si není potřeba komplikovat život a který je velice levný, je totiž všude kolem nás hodně.“