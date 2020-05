Když se v roušce zadýcháte, neplní dobře svou funkci, varuje chemik. Vyzkoušejte si domácí test

Povinné nošení roušek nás zřejmě čeká ještě nejméně do června. Během léta by se pak opatření mohla začít uvolňovat. Jak je to s faktickou účinností roušek, se teď snaží zjistit odborníci z Akademie věd ČR. S jedním z nich mluvil Český rozhlas Plus.

