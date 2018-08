Úpravny nezvládají odstraňovat mikroplasty, v litru pitné vody zůstává až 900 plastových částic

Drobné plastové částice, které se do řek a nádrží dostávají hlavně z odpadních vod, nedokážou úpravny pitné vody zcela odstranit. Ukázal to výzkum vědců z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd, kteří mikroplasty našli ve vzorcích ze tří úpraven. Jak řekl ředitel ústavu a první autor studie Martin Pivokonský, nejhůře se dají odstranit velmi drobné částice o průměru do pěti mikrometrů.

