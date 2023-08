‚Modré superúplňky se objevují jen jednou za dvacet let.‘ Měsíc bude v noci na čtvrtek jasnější a větší

Pokud ve středu po setmění budete mít štěstí a bude jasná obloha, čeká vás při pohledu na Měsíc zajímavá podívaná. Nastane totiž takzvaný modrý superúplněk, se zbarvením Měsíce ale nemá název nic společného „Označení říká, že se v jednom měsíci odehrály dva superúplňky,“ vysvětluje pro Český rozhlas Jan Spratek z pražského planetária. Podobnou událost budou lidé moci znovu vidět až na začátku roku 2037. Praha 7:00 30. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V noci na 31. srpna bude na obloze takzvaný modrý superúplněk | Zdroj: Pixabay

„Pokud si položím na stůl dvacetikorunu a padesátikorunu a ustoupím tři metry přesně, tak vidíme rozdíl, který by člověk byl pouhým okem schopen pozorovat na obloze při superúplňku a normálním úplňku. Ten rozdíl je téměř okem nepostřehnutelný,“ popisuje Jan Spratek.

Reálný rozdíl přitom může být i 50 tisíc kilometrů. Měsíc bude ve středu při superúplňku k Zemi úplně nejblíže, asi 357 tisíc kilometrů, což je vůbec nejkratší vzdálenost ze všech úplňků roku 2023.

„Pokud to chceme nazývat superúplňkem, ten Měsíc se musí vyskytovat blíže než 360 tisíc kilometrů, takže máme omezený výsek období, kdy tohle může nastat. Je to něčím zvláštní, ale nemusíme tomu přikládat důležitost, je to statistická náhoda,“ říká Spratek

Tomuto superúplňku se navíc říká modrý, což znamená, že se během jednoho měsíce odehrály dva superúplňky. „Původ toho označení neznáme. Měsíc oběhne kolem Země za 27 dní, ale z fáze do fáze se dostane za 29 dní. To znamená, že v jakémkoliv měsíci, který má 30 nebo 31 dní, můžou nastat dva úplňky,“ vysvětluje dále Spratek.

Dva superúplňky v jednom měsíci jsou ale podle Jana Spratka opravdu ojedinělé. „Ten takzvaně standardně modrý úplněk, dva úplňky v jednom kalendářním měsíci, nastává co dva až tři roky, ale superúplňky jsou výrazně vzácnější, jsou jednou za dvacet let,“ upřesňuje.

Měsíc se tak v noci ze středy na čtvrtek zkrátka bude jevit jasnější a větší, jak popsal Martin Tylšar z pražského planetária: „Z pohledu astrofotografa je ten Měsíc v úplňku velmi rušivý, protože svítí, přeřazuje, přesvětluje všechny nebeské objekty. Když je Měsíc v úplňku, nic jiného pozorovatelného není, jen ten Měsíc,“ říká

„Ani pro pozorování dalekohledem není moc vhodný, tam hraje důležitou roli hra světel a stínů, kdybyste chtěli vidět povrchové útvary na Měsíci, tak je to lepší v první nebo poslední čtvrti, to je nejlépe nasvícený Sluncem,“ doporučuje.

Nejzajímavější bude Měsíc během svého východu, jen hodinu a půl po největším přiblížení k Zemi a asi 8 hodin před fází úplňku.

„Tam, kde bude jasná obloha, bude Měsíc prakticky pozorovatelný z celé ČR,“ doplnil Spratek. Na další modrý superúplněk se můžeme znovu těšit až v lednu roku 2037.