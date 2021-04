Raketoplán Columbia se poprvé vznesl s posádkou před 40 lety. Málem to skončilo nehodou

První americký raketoplán Columbia poslala NASA do vesmíru 12. dubna 1981. Přesně dvacet let poté, co Rusko vyslalo do kosmu Jurije Gagarina. „Americké raketoplány nebyly stavěné na to, aby létaly v nepilotovaném režimu. Bylo to poprvé, kdy do prvního startu úplně nového kosmického prostředku byla posazena posádka. Do té doby i potom všechny ostatní stroje vždy nejdřív absolvovaly nepilotovaný let,“ říká popularizátor kosmonautiky Milan Halousek.

