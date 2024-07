Mars s Uranem se dostanou do těsné blízkosti. Pozorování bude nejlepší ráno, doporučuje astronom

Astronomická konjunkce, fascinující úkaz, kdy se planety nebo jiná nebeská tělesa přiblíží blízko k sobě. V pondělí můžeme sledovat konjunkci Marsu a Uranu, i když kvůli dennímu světlu a vzdálenosti těles nebude snadné ji pozorovat. Ti bez dalekohledu navíc Uran zřejmě ani neuvidí. „Největší šance na pozorování je v pondělí ráno, anebo v úterý ráno,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Rozhovor Praha 19:19 14. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Astronomická konjunkce, fascinující úkaz, kdy se planety nebo jiná nebeská tělesa přiblíží blízko k sobě. V pondělí můžeme sledovat konjunkci Marsu a Uranu (Mars, ilustrační obrázek) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Co konjunkce z astronomického hlediska vlastně je?

Když jste řekla z hlediska astronomického, tak musím použít alespoň jedno cizí slovo. Je to okamžik, kdy se dvě planety, ale i třeba planeta s měsícem nebo třeba měsíc s kometou, přiblíží v jedné astronomické jednotce nejblíže k sobě, v takzvané deklinaci – čili když jsou nejblíže těsně nad sebou, když se na ně díváme na oblohu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vidět dvě různé planety prakticky ve stejné poloze – to je úkaz, který nás na hvězdné obloze právě čeká v příštích hodinách

Může se stát, že opravdu těsně pod měsícem svítí jasná planeta. To je konjunkce.

Nyní nastává konjunkce Marsu s Uranem. Musím ale říct, že to nebude žádná výrazná podívaná, protože se to odehraje v pondělí odpoledne v 15.00. Největší šance vidět to je v pondělí ráno, anebo v úterý ráno.

A za druhé od sebe budou na dva průměry měsíčního úplňku. To už je poměrně daleko.

Planety se tím pádem nevejdou ani do zorného pole většího dalekohledu, který už by je mohl ukazovat zblízka, ale jenom do triedru.

Další zklamání zažijí ti, kteří se na to nechtějí podívat dalekohledem. Uran totiž není pozorovatelný očima, alespoň ne na běžné obloze se světelným znečištěním.

Vědci objevili největší zásobárnu vody ve známém vesmíru. Chtějí ji zkoumat obřím teleskopem Číst článek

A když bychom si to chtěli jenom představit – bude Mars nad Uranem, nebo obráceně?

Mars bude kousíček pod Uranem a bude vidět docela dobře, protože to je taková načervenalá hvězda. My na první pohled nepoznáme, jestli koukáme na hvězdu, nebo na planetu. Zkušenější už vědí, že planeta má klidnější světlo a tolik nepoblikává, takzvaně nescintiluje – podle toho bychom ho měli poznat. Uran budeme muset hledat v triedru.

Pozor ale ještě na to, že se Mars promítá do souhvězdí Býka, kde je ještě jedna skutečně velmi podobně barevná hvězda Aldebaran, nejjasnější hvězda, takzvané oko Býka. Čili budeme mít dvě naoranžovělé tečky a bude potřeba zjistit, co je Uran a co je Aldebaran.

O čtrnáct dní později, 30. a 31. července, proběhne docela hezké nebeské divadlo už vlastně pro jakéhokoliv pozorovatele. I pro laika.

A to v hlavní roli bude také Mars?

Ano. V jedné z hlavních rolí, abychom neurazili velmi jasnou planetu Jupiter. Taky ale Měsíc, který bude kolem Marsu a Jupitera procházet. Navíc v souhvězdí Býka, kde je známá hvězdokupa Kuřátka neboli Plejády. Je tam také právě Aldebaran, takže to bude velmi hezká podívaná. Znamená to ale si přivstat, protože slunce vychází brzo – čili před východem slunce.

‚Selhání není možnost.‘ Astronauti věří, že kosmická loď Starliner se dokáže vrátit na Zemi Číst článek

Ještě jedna věc mě zajímá, protože pozorovat dění na obloze za teplých nocí je krásná věc pro romantické duše. Ale je to dobré i pro astronomy? Není viditelnosti lepší, když mrzne?

Vy podle otázky asi již tušíte – už proto, že jste zmínila přímo mráz. V zimě vymrzne vlhkost ovzduší a je průzračný vzduch. Kdežto teď přeci jenom, ačkoliv byly silné bouřky a vzduch je také čistý, může být nějaký opar a vzduch nemusí být tak extrémně průhledný.

Druhý důvod je ten, že se nacházíme nedlouho po letním slunovratu – to znamená, že noci jsou krátké, takže astronomové mají oproti zimnímu období zhruba polovinu času na to, aby pozorovali vesmír.

Krátké noci také znamenají, že jsou světlejší. Takže mají astronomové, nechci říct úplně dobu dovolených, ale méně času a méně kvalitní oblohy než v zimě.