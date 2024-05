Rozhovor s Alexandrem Vondrou, lídrem kandidátky koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Pane Vondro, můžete na úvod stručně v bodech říci tři hlavní priority, se kterými kandiduje koalice Spolu v letošních volbách do Evropského parlamentu?

Zcela určitě, především je to bezpečnost, evropská bezpečnost, protože budou-li lidé cítit nebezpečí, tak se začnou vzdávat svobod, které jsme v Evropě nabyli, čili bezpečnost z hlediska vnitřního a bezpečnost před vnějšími hrozbami. Čili první priorita chránit se před hrozbami typu Rusko, agresivní chování, vidíme to na Ukrajině.

Druhá priorita chránit se před vnitřními hrozbami, třeba nelegální a neřízená migrace. A pak je třetí klíčová priorita, je třeba nastartovat ekonomický růst v Evropě. Stagnujeme, zaostáváme. Čili méně regulací, více dát prostor svobodě, soutěži, protože to, co dneska vidíme, že Američané inovují, Číňané vyrábějí a my to jenom platíme, to je úplně špatně, tohle musíme změnit.

Když to vezmeme detailněji a postupně, jako první jste mluvil o hrozbě ohledně bezpečnosti zvenčí, co může Evropský parlament v tomto směru udělat?

Dělat to, co dělá, podporovat Ukrajinu v jejím těžkém zápase proti ruskému agresorovi, omezovat Rusko, sankce a podobně.

Je dost efektivní to, co dělá?

Musíme dělat ještě víc. Budeme muset posilovat naši obranyschopnost, tady máme co dělat. Zatím to braly evropské státy na velmi lehkou váhu, Američané upozorňovali, že jsme v NATO černí pasažéři. Čili posílit i třeba obranný průmysl v tomto smyslu. Ještě nedávno, díky různým evropským regulacím, to bylo považováno za jakýsi špinavý byznys a firmy neměly pomalu přístup ani k úvěrům, pojišťování a to je samozřejmě špatně.

V sekci týkající se bezpečnosti jsem ve vašem programu našel, že jste Spolu pro dokončení zásadní reformy azylového systému včetně důsledné ochrany vnější hranice, rychlého navracení neúspěšných žadatelů do zemí původu a efektivní pomoci státům, které jsou pod největším tlakem. O několik řádků níž píšete, že jste Spolu proti povinným přerozdělovacím kvótám na žadatele o azyl. Co tohle všechno znamená směrem k diskutovanému migračnímu paktu? Jste pro něj? Proti němu? Chtěli byste něco změnit, nebo nechat?

Něco jsme podpořili, zároveň jsme proti něčemu hlasovali, protože vynucená solidarita podle mého soudu je samozřejmě pochopitelná vzhledem ke státům jako Itálie, Španělsko nebo Řecko, které jsou na ráně, mají frontovou povahu.

Ale nebude to nic platné, dokud ostatní státy, kteří jsou cílovými destinacemi, typově Německo, Holandsko a další, budou tuto nežádoucí imigraci dále lákat svým přebujelým sociálním systémem. Čili je nutno tlačit na tyto země, aby to změnily a udělaly to samé, co udělalo Dánsko, to seškrtalo pod vedením dokonce sociálnědemokratické premiérky.

Pardon a považujete za reálné, že Evropský parlament přiměje německou vládu k tomu, aby změnila přístup k uprchlíkům?

Tohle je věc, která samozřejmě není v kompetenci Evropské unie, ale tlak politicky může Evropský parlament vykonávat, může k tomu přijímat rezoluce, může k tomu tlačit ty země, protože pak migrační pakt je na půl cesty, to je zatím spíše hromadění kyblíků do střechy, kde teče, a je místo toho třeba opravit tu střechu a tady ještě schází spousta práce.

To znamená, že budete mít ambici doplnit nebo změnit migrační pakt?

To zcela jistě, protože tam mnoho věcí chybí, musí být daleko důslednější návratová politika. Zase znovu třeba Dánsko nebo Británie uzavřely dohody s Rwandou, Itálie s Albánií, prostě aby lidé zůstávali mimo území Evropské unie, ti nelegální ekonomičtí migranti, protože pak už je nikdo odtud nedostane. Zdrojové země je samozřejmě odmítají zpátky přijímat, takže je nutno jít touhle cestou.

Znovu říkám, dánský model je skvělý, protože tam najednou v posledních dvou letech počty žádostí o azyl dramaticky poklesly a jsou dneska v Dánsku nižší než v Rumunsku. Čili myslím si, že to jasně ukazuje, že lidé míří samozřejmě do Německa, když budou mít možnost, ta Rwanda, tak tam mířit nebudou.

První blok vašeho programu se jmenuje bezpečný život ve svobodné Evropě, hned v první odrážce slibujete odstraňování byrokratických překážek a zbytečných regulací, máte nějaký seznam konkrétních překážek a regulací, které budete chtít zrušit?

Samozřejmě.

Můžete je jmenovat?

Jmenujete se Pancíř, jo, takže za stávajícího systému regulací třeba v těžkém průmyslu, tak Evropa přestala vyrábět pancíř. Je odkázána na ocelárny v Číně, v Indii nebo jinde, a to v tom zostřujícím se napětí…

Takže první změna bude, že povolíte vyrábět pancíř v Evropské unii?

Mohl bych vám tady říct sto takových příkladů, ale máme sedm minut, tak jsem uvedl jeden a tak trochu nomen omen. Můžu uvést celou řadu dalších, obecně.

Máte je připravené, chápu to správně?

To chceme sekat, sekat, sekat tyhle regulace, nepřijímat žádnou další, pokud nezmizí dvě staré, protože Evropa je uregulovaná k smrti a zaostává.

V uplynulém volebním období působili europoslanci ODS ve frakci Evropských konzervativců a reformistů, europoslanci KDU-ČSL a TOP 09 byli v Evropské lidové straně. Zůstane to tak i po těchto volbách, nebo budete spolu v jedné frakci?

Ne, zůstane to tak, jak to bylo doposud, ale očekáváme, že strany od středu napravo budou tentokrát ve víc silnější pozici v Evropském parlamentu, takže budeme samozřejmě víc spolupracovat a méně budeme záviset na socialistech.

