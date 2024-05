OTÁZKY A ODPOVĚDI: Atentát na Roberta Fica. Co zatím víme o útoku na slovenského premiéra

Atentát na slovenského premiéra Roberta Fica byl červenou čárou, za kterou nikdy nikdo neměl zajít. Tak někteří mluví o bezprecedentním útoku na předsedu vlády. Co o něm zatím víme? Server iROZHLAS.cz nabízí přehledně klíčové informace o středeční střelbě v Handlové. Bratislava 9:54 16. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střelba v Handlové na Roberta Fica | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Co se stalo?

Slovenského premiéra Roberta Fica (Směr) postřelili před 15.00 ve městě Handlová na středním Slovensku, kde v tamním kulturním domě probíhalo výjezdní zasedání vlády. Když Fico vyšel před budovu podat ruku lidem za hrazením, útočník na něj pětkrát z bezprostřední blízkosti vystřelil, jak ukazují záběry Regionální televize Prievidza.

Jaký je zdravotní stav premiéra?

Vedení nemocnice v Banské Bystrici, kam Fica přepravil vrtulník, ve čtvrtek ráno informovalo, že premiér je ve stabilizovaném, ale velmi vážném stavu. Měl mnohačetná střelná poranění. Na sále s ním byli dva operační týmy – chirurgický a traumatologický. Operace trvala zhruba pět hodin.

Slovenská média dříve psala o zásahu do břicha a ruky. Ministr obrany Robert Kaliňák (Směr) uvedl, že Fico utrpěl vážné polytrauma. Tím se označuje poranění nejméně dvou tělesných systémů, což ohrožuje základní životní funkce pacienta. K podobným poraněním dochází například při autonehodách nebo pádech z několikametrové výšky.

Kdo je podezřelý z útoku?

Policie pravděpodobného pachatele ihned po útoku zadržela. Podezřelým z atentátu je 71letý spisovatel Juraj C. z Levic, informují slovenská média.

Podle jeho syna, se kterým mluvil server Aktuality.sk, měl legálně drženou zbraň a nebyl psychiatrickým pacientem. Na otázku, zda choval nenávist k předsedovi Směru, odpověděl: „Povím vám to takto – nevolil ho.“ Podle ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka byl atentát politicky motivovaný.

Server také uvedl, že údajný pachatel v minulosti vydal několik básnických sbírek, v Levicích založil literární klub Duha a v roce 2016 pracoval pro soukromou bezpečnostní službu. Tehdy se sám stal terčem útoku v nákupním centru.

Muž zadržený na místě střelby na Roberta Fica | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Udělala ochranka chybu?

Bývalý šéf slovenského úřadu na ochranu ústavních činitelů Juraj Zábojník poukázal na chybný postup ochranky. „Když vyjde čtyři nebo pět ran, tak někdo je vinen. Neviděl jsem, že by někdo skočil před premiéra,“ uvedl. Podle něj na místě incidentu nebylo tolik lidí, aby situaci nešlo zvládnout. Zároveň dodal, že po incidentu nastal chaos a postup bezpečnostních složek nebyl koordinovaný.

Bývalý příslušník českého Útvaru rychlého nasazení Lumír Němec poznamenal, že ochranka měla být ve veřejném prostoru semknutější. Jeden z jejích členů ve chvíli útoku navíc podle něj nesledoval svůj určený prostor.

Kdo povede Slovensko, když je premiér v nemocnici?

Pokud bude Fico při vědomí, může pověřit jednoho ze čtyř místopředsedů své vlády, aby ho zastupoval. Ten má pak ale jen pravomoci, které mu premiér propůjčí. Když byl premiér Fico před osmi lety v nemocnici kvůli ucpané cévě, zastupovali ho tehdejší místopředsedové Robert Kaliňák a Peter Pellegrini.

Pokud by něco takového zdravotní stav předsedy vlády neumožňoval, bylo by to složitější. Takovou situaci totiž zákon výslovně nezmiňuje, píše slovenský Denník N. Ústavní právníci, které server oslovil, zdůraznili, že vláda je kolektivním orgánem a skutečnost, že se některý z členů rozhodování neúčastní, nemá na její jednání vliv.

Současnými místopředsedy vlády jsou ministr obrany Robert Kaliňák ze Směru, Tomáš Taraba ze SNS a Denisa Saková a Peter Kmec z Hlasu.

Jak reagovali slovenští politici na atentát?

Slovenští politi atentát odsoudili. Prezidentka Zuzana Čaputová označila útok na premiéra za útok na demokracii. Za bezprecedentní ohrožení demokracie ho považuje i Peter Pellegrini, který v polovině června usedne do prezidentského křesla.

Vysoce postavení představitelé vládní koalice krátce po útoku obvinili z atentátu opozici a média. „Vy jste z nás všech udělali terče,“ prohlásil místopředseda parlamentu Ľuboš Blaha (Směr). Opozičním poslancům pak vzkázal: „Toto je vaše práce.“

Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) a ministr obrany Robert Kaliňák (Směr) ale byli večer zpočátku smířlivější. „Všechny vás prosím, abychom přestali hromadit útoky a projevy nenávisti, které směřují na ten nebo onen politický tábor. Z toho, co se rozpoutalo a mnozí jste zaseli, dnes vstala bouřka. A my tu stojíme pomalu před prahem občanské války,“ pronesl Šutaj Eštok. Později ale přišla na řadu kritika novinářů.

Předsedovi opozičního Progresivního Slovenska Michalu Šimečkovi koaliční politici nedovolili vystoupit s nimi na společné tiskové konferenci. Šimečka odsoudil atentát na Fica, popřál mu hodně sil a brzké uzdravení. Zděšení nad útokem na premiéra vyjádřily i zbylé opoziční strany SaS, KDH a hnutí Slovensko.

Jak reagoval svět?

Útok odsoudili představitelé sousedních států Slovenska, včetně Česka. „Útok na Roberta Fica je jednoznačně odsouzeníhodný, ať už byl motivován čímkoliv. Měl by být pro nás varováním, kam až může vést prohlubování nevraživosti a agresivity ve společnosti. Robertu Ficovi přeji, aby z tohoto incidentu vyšel bez následků,“ uvedl český prezident Petr Pavel.

Znepokojení nad incidentem vyjádřili také americký prezident Joe Biden, ruský prezident Vladimir Putin, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, generální NATO Jens Stoltenberg, britský premiér Rishi Sunak, francouzský prezident Emmanuel Macron nebo německý kancléř Olaf Scholz.

Útoku na Fica věnovala světová média přední místa na svých webech i v živém vysílání. V nepřetržitém online zpravodajství událost sledoval například server americké televize CNN nebo britské BBC. Hlavní místo mu patřilo také na internetových stránkách deníků The New York Times, Politico, The Guardian, Die Welt nebo El País a řady dalších médií.