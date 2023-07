Zúčastnil se závodu veteránů Le Mans Classic. ‚Vytáhli jsme z Aero Minor 120, kolem svištěly jaguáry,‘ říká

Na veteránském závodu Le Mans Classic závodil vedoucí lékař sportovní reprezentace a milovník veteránů Jaroslav Větvička. Vůz Aero Minor Sport z roku 1949 prohnal po dráze jako řidič. Řídit v noci za deště v otevřeném závodním vozu bylo dramatické, ale zážitky má úžasné. „Bylo tam čtvrt milionu lidí, 800 historických závodních vozů se prohánělo po dráze, organizátoři to perfektně připravili, všechno klaplo,“ pochvaluje si závod Le Mans Classic. Host Lucie Výborné Praha 14:53 22. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na Le Mans Classic jste vzali speciál Aero Minor Sport z roku 1949. Tato auta tam ale startovala dvě. Byla stejná?

Ano, byla tam dvě. V podstatě to byla krásná analogie roku 1949. Tehdy dva Minory startovaly se stejnými čísly, 58 a 59, a velice úspěšně. První posádka dokonce byla celkově druhá a zvítězila ve třídě. Tak jsem si to s organizátory vyjednali.

Naše startovní číslo byla smíšená francouzsko-česká posádka Jean Jacques Poch a Ivan Hodáč, ta tehdy skončila třináctá. Byl to krásný příběh francouzsko-české kulturní spolupráce v oblasti sportu.

Mě to nadchlo i vzhledem k tomu, že jsem frankofonní. Bylo to úžasné, nebylo to jen o autu, ale i o příběhu. Ten se nám prostě podařil.

Kdybych tak dlouho ladila dohromady tak drahé auto, tak bych se bála, že nedojedu…

Je to drama od začátku dokonce, jede se tam pět jízd. S čtyřiadvacetihodinovkou bychom se časově nevešli, bylo tam šest gridů a v každém z nich bylo nacpáno 85 aut. Jede se pětkrát 43 minut plus manipulační časy, kdy se dojede kolo.

Ale ono to stačí, tam člověk nemůže auto šetřit a jet si veteránskou jízdu. Člověk je donucený nedělat ostudu a jet na možnostech jezdce a auta.

Měli jsme autíčko s malinkým motorem 650 kubíků a vymačkali jsme z něj díky našim motorářům, co se dalo. Takže jsme se dostali dokonce na 120, což u Aero Minoru bylo docela dost. Nesmí se překážet, musí se jet podle závodnických pravidel, vedle vás sviští jaguáry, které umějí 250 i 270. Ti chlapi si mezi sebou vůbec nic nedarují.

Jawa Minor a Aero | Foto: Jaroslav Hoření | Zdroj: Český rozhlas

Jaká je noc za volantem v Le Mans?

Všichni známe výstupy, jak auta, když prší, tancují po dráze. Na potvoru na mě vyšla také noční jízda, přestože jsem si pořídil trenažér, abych si vyzkoušel trať, a videí je na internetu mraky, tak tím, že jsme se starali o to, abychom auto do Francie dopravili, jsem nakonec trať vůbec neznal.

Vyšla na mě noc a začalo pršet. Jel jsem, všude kapky deště, Minor je otevřené autíčko – nebylo to jednoduché, před zatáčkou jsem neviděl, kam šipka směřuje, všechna světla zezadu mi svítila do očí.

Bylo to docela dramatické, pak mě naštěstí vysvobodila červená vlajka, protože podmínky už byly takové, že to bylo riskantní. Takže jsme jeli v klidu a skupinku startovního pole jsem měl právo vést, protože jsem byl nejpomalejší. Přestože jsem si říkal, že nesmím rozbít auto, musím ho přivézt do cíle, ten zážitek byl úžasný.

Letošní výroční závody trhaly rekordy ve všech ohledech a prý to byla nádherná show, ale ty jsi jako závodník nic neviděl?

Viděl jsem pár ostatních autíček, nenechal jsem si ujít ty, které jsem si ještě pamatoval z 80. let – porsche, jaguáry. Byl to velký zážitek, když vidíte auta, která maximálně vidíte třeba v Paříži na retro mobilu, kde tam stojí vystavené jako exponáty.

A nejednou si to tam rozdávají, po dráze jezdí stamiliony korun. Je strašně velká hodnota dostat auto na silnici, je tam ohromná příprava. Ve chvilkách jsem si prošel depa a pár jsem si jich vyfotil.

