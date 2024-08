Cheb zažije podeváté Letecký den. Představí se třeba i nejmenší letadlo na světě

„Začínáme ve 13.00 a budeme končit před 17.00 hodinou. Program je oba dva dny stejný. Doprovodný program bude pro diváky připraven v celém areálu už od 9.00, chtěl bych poprosit diváky, aby do areálu přijeli v dopoledních hodinách. Pro ty nejmenší budou připraveny atrakce zdarma. A pro ty větší, kteří by si chtěli okusit, co to znamená se vznést do oblak a létat, je připravená celá flotila letadel,“ upřesnil manažer 9. ročníku chebského Leteckého dne Jiří Pěč.

Seznamovací lety pro diváky budou už od rána do zahájení leteckého programu, a také po jeho skončení až do setmění. Na programu nebudou po oba dny chybět ani živé přenosy Českého rozhlasu Karlovy Vary, kdy se návštěvníci mohou těšit na rozhovory s piloty i organizátory.

Oproti minulým ročníkům zvýšili pořadatelé počet příjezdových tras, diváci mohou dorazit od kruhového objezdu u Maškova a nově i z druhého směru od Dřenic po dálnici D6. Bude víc pokladen a přijíždějící auta budou řazena do koridorů.

„Lidé mohou rovněž využít kyvadlové autobusové dopravy, která bude zdarma. Pro letošek jsme nehýbali ani s cenami vstupného ani parkovného. To zůstává za 100 korun za auto stejně jako vstupné pro děti od sedmi let, mladší děti mají vstup zdarma a dospělá vstupenka na místě vyjde na 300 korun,“ doplnil Pěč.

Informace o trasách příjezdu, autobusové dopravě, vstupném i programu jsou na webových stránkách Leteckého dne.

Letošní Letecký den je podle pořadatelů 9. oficiálním ročníkem. Skupina nadšenců ale organizovala první malý modelářský letecký den v roce 1995. Překvapil návštěvností více než 5000 lidí. Letecké dny v současné podobě se konají na chebském letišti od roku 2007.