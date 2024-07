V Praze ještě existují místa, kde je ticho a klid. U Nuselského mostu je to Zahrada Ztracenka

Když cestujete do centra Prahy po Nuselském mostě, na jeho konci máte po levé ruce kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého a muzeum policie. A když okolo nich projdete ulicí Horskou a vlevo minete novoměstské hradby, narazíte na branku vedoucí do romantické Zahrady Ztracenky. Praha 22:16 13. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od roku 2010 můžete ve zrekonstruované zahradě posedět a kochat se výhledy na Prahu | Foto: Jolana Nováková | Zdroj: Český rozhlas

Ztracenka je výstižný název. Zahrada je totiž skutečně tak trochu ztracená, ukrytá před zraky lidí pod areálem Karlova, na svazích nad Albertovem. Ztracenka byla založena někdy ke konci 18. století jako sad a vinice a sloužila coby jeden z výletních cílů Pražanů.

Pražskou zahradou Ztracenkou nás provedl historik Martin Pitro

Postupem času ale pustla. Až architekt Michal Gavlas navrhl v souvislosti s celkovou rekonstrukcí zahradu v italském stylu s drobnými cihlovými terasami, cestičkami, stromy, trávníky a lavičkami. Volně se při tom nechal inspirovat zahradami pod Pražským hradem od Josipa Plečnika.

A tak je od roku 2010 možné tam a kochat se výhledy na Prahu: na Vyšehrad s bazilikou svatého Petra a Pavla, na kostel svatého Apolináře nebo na Strahov se stadionem a Petřínskou rozhlednu na protilehlém kopci.

Romantické by bylo sledovat odtud západ slunce, ale možné je to jen v zimním období. Zahrada se totiž večer zavírá a v létě není možné se do ní při západu slunce dostat.

Pomník obětem totality

V zahradě stojí také pomník obětem dvou totalitních režimů v podobě neopracovaných kusů žuly, které svírají symbolické bílé mramorové srdce.

Ze Ztracenky je možné pokračovat okolo vysokoškolského kampusu Univerzity Karlovy a albertovskými svahy s amfiteátrem kolem míst, kde stávala nechvalně proslulá Jedová chýše.

Tato hospoda měla vzniknout už ve 13. století, zbourána byla v roce 1933. Zmiňovaná je v seriálu Hříšní lidé města pražského coby doupě pražské galérky. Je dost dobře možné, že se jednalo o hospodu s nejdelším nepřetržitým fungováním v českých zemích.

Zahrada Ztracenka je otevřená denně, od května do září od 8 do 20 hodin, od října do dubna od 8 do 18 hodin. Do zahrady platí zákaz vstupu se psy.