Ústav pro studium totalitních režimů se na sedm let přestěhuje do Paláce Archa. Už několik let nemá sídlo

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) si na sedm let pronajme prostory v pražském Paláci Archa. Zaplatí za to včetně daně z přidané hodnoty 113,1 milionu korun. Vyplývá to ze smlouvy zveřejněné v Registru smluv, na kterou dnes upozornil server Novinky.cz. ÚSTR je po nepovedené rekonstrukci budovy bývalého Prognostického ústavu na pražském Žižkově několik let bez sídla.

Praha 20:49 6. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít