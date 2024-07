S autory Máje jsme chtěli dům oživit, říká architekt. ‚Las Vegas nepatří do centra Prahy,‘ namítá historik

Z obchodního domu centrum zábavy. To je výsledek rekonstrukce Máje. Kromě internetových hádek o hranici umění a kýče vzbudil i debatu o tom, jak přistupovat k ochraně kulturních památek. „Snažili jsme se vymyslet koncept společně s původními autory tak, abychom dům oživili,“ říká peo Český rozhlas Plus spoluautor interiéru Milan Mlada z kanceláře AGE Project. „Jakýsi Las Vegas v centru Prahy,“ namítá historik architektury Zdeněk Lukeš. Pro a proti Praha 17:15 4. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fasádu obchodního domu Máj zdobí motýli sochaře Davida Černého | Foto: Ruzbeh Oweyssi | Zdroj: Český rozhlas

Pane Lukeši, původně se plánovalo, že by v Máji mohly vzniknout kanceláře a obchody. Teď je z toho, jak říkají sami majitelé, dům zábavy a zážitků. Není to lepší, když vlastně všechna patra, včetně vyhlídky na střeše, může využít veřejnost?

Myslím, že je mohla využít už v době, kdy tam byl obchodní dům. Ale tady se možná musíme trošku vrátit do minulosti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Každý detail má budit emoci a donutit vás něco vyfotit, říká spoluautor interiéru Máje Milan Mlada z kanceláře AGE Projekt

Pro mou generaci byla stavba obchodního domu Máj naprosto zásadní věcí. Už proto, že to projektovali architekti z ateliéru SIAL Karla Hubáčka – Martin Rajniš, John Eisler a Miroslav Masák. To byly naše tehdejší ikony. Byli to lidé, kteří tvořili jinak, než se tvořilo v normálních projektových ústavech.

Díky Hubáčkovi tam byla daleko větší volnost a ty stavby, které vytvářeli, byly skutečně mimořádné. Někdy i trošku provokující.

Přiznejme, že když se stavěl Máj na Národní třídě, tak spousta lidí, zejména z té starší generace, byla rozhořčená, že se tam staví taková „bedna“ bez ozdob, které měly ty ostatní stavby kolem.

Do dvou let z toho udělají kanceláře. Nevím, kdo by tam chodil, komentuje rekonstrukci Máje architekt Číst článek

Pro nás to ale byla mimořádná architektura, která rezonovala i s tím, co se tehdy stavělo na Západě. Konec konců stavěla to taky švédská firma, takže ta kvalita byla vyšší. A samozřejmě byl to obchodní dům.

Dnes se prodává jinak, takže chápu, že musí dojít k nějaké proměně využití té stavby, ale pro nás to byla důležitá budova. Zejména se nám líbila ta zadní část.

To už dneska nefunguje, protože tam stojí Quadrio, kde byla prosklená komunikační hala a kde bylo večer vidět, jak to tam svítí, jak tam jezdí lidé. To byl docela oživující prvek v totalitní architektuře.

Pane Mlado, jak s tímhle odkazem, o kterém mluví Zdeněk Lukeš, pracujete právě ve vztahu k interiéru?

První věcí je, že na celém konceptu úpravy a rekonstrukce obchodního domu Máj do úrovně dokumentací pro stavební povolení, jsme intenzivně spolupracovali i se dvěma z původních autorů, zejména s Johnem Eislerem.

Původní autoři popravdě nebyli úplně spokojeni se samotnou realizací toho obchodního domu, protože jejich představy byly původně trošku odlišné, ne vše se zrealizovalo podle jejich návrhů. A přicházeli i společně s námi za památkáři, s určitými návrhy úprav celé hmoty objektu Máj.

Z původního Máje zůstal jenom železobetonový skelet, to znamená vnitřní sloupy a podlahy. Jinak je ta stavba kompletně nová, říká architekt Zdeněk Lukeš | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Samozřejmě v té době již byl obchodní dům Máj prohlášen za kulturní památku. Byla tam velmi zajímavá diskuze mezi tím, zda původní autoři, kteří se účastní konceptu rekonstrukce a obnovy a revitalizace obchodního domu Máj, mají, či nemají právo hovořit k úpravě prohlášené kulturní památky.

Když říkáte, že jste to konzultovali s žijícími architekty, tak tam spíše šlo o tu stavbu jako takovou, o ten vnějšek. Co říkali na interiér, třeba na dětský svět, muzeum Marvellu, na to, jak vypadá ten vnitřek?

Je to tak, že my jsme s nimi společně navrhovali celý dispoziční koncept stávajícího a realizovaného řešení.

Když to vezmu od úrovně prvního nadzemního podlaží, kde byl původně otevřený obchodní koncept, který ale v tuhle chvíli – tím, že se samozřejmě upravily požadavky zákazníků na možnosti nakupování – tak jsme zde navrhli pasáž, která prochází středem té velké obchodní plochy.

Je to multifunkčně rozdělené a přestavitelné na jednotlivé obchodní jednotky. Zároveň jsme se snažili vymyslet koncept společně s původními autory tak, abychom ten dům oživili.

Ten dům jako takový má samozřejmě charakter, který neodpovídá úplně dnešnímu způsobu nakupování a je to tak z několika aspektů.

Takže nakolik se třeba podíleli nebo vám odsouhlasili architekti Rajniš a Eisler, že takto ten interiér má vypadat?

Jestli se bavíme o původní budově, tak jsem vám chtěl představit ten celý koncept, proč třeba eskalátorová hala zůstala tak, jak zůstala, protože samozřejmě to je jedna z důležitých částí toho celého konceptu interiéru.

Zároveň jsme se museli popasovat s tím, že zde již existuje Quadrio, které původně mělo být více méně budovou, která měla sloužit pro parkování. Dnes tam byla plná stěna, eskalátorová hala byla zúžená, my jsme ji opět rozšířili.

Spodní patro vypadá jako klasické nákupní centrum s běžnými obchody | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Třeba ten princip toho, že jsme znovu odhalili stropy, že jsme znovu odhalili hlavní konstrukční prvky, to jsou ty základní věci, které jsme s původními autory samozřejmě konzultovali.

To, že jsme nahradili prudké schodiště do Teska v eskalátorové hale eskalátorem pro zlepšení přístupu, je samozřejmě také nedílná součást funkčního zlepšení.

Takových věcí je zde stovka. Drobné úpravy, které na venkovní vzhled nemají vliv, ale mají docela zásadní vliv na zlepšení a probuzení toho obchodního domu v rámci jednotlivých podlaží.

Řada prvků přece jen zůstala zachována, autoři se snažili respektovat například odhalenou vzduchotechniku, schody, zábradlí, eskalátorový systém. Není to maximum možného?

Upřímně řečeno, z toho původního obchodního domu Máj zůstal jenom skelet, to znamená železo-betonové sloupy, které žádnou památkovou hodnotu samy o sobě pochopitelně nemají.

OBRAZEM: V centru Prahy bude malé Las Vegas. Nově otevřený Máj nabídne zábavu od nákupů po hry Číst článek

To všechno ostatní je postaveno vlastně znovu, je to volná kopie nebo replika původního domu, který ale už slouží úplně jinému účelu. V tom je samozřejmě rozpor. Protože kdyby mohli architekti, kteří tehdy Máj navrhovali, ho dnes předělat pro tu novou funkci, tak asi ten dům bude vypadat úplně jinak.

Čili tady je otázka vůbec nad památkovou ochranou, jestli v takovém případě to má nebo nemá smysl, když se nám úplně změnil charakter stavby – myslím teď funkci, že se dnes prodává jinak než za totality.

Proto mě zajímá ta kritika. Není tady učiněno maximum možného?

Co se týče parteru, to znamená přízemí, tak je to v pořádku. Vznikla tam nová pasáž, která tam předtím nebyla, to je dané způsobem toho prodeje, tam nemám žádný problém.

Ovšem to, co se odehrává v horních patrech, tak to je strašné. Jednak ta funkce mi přijde děsivá, to je jakýsi Las Vegas v centru Prahy. Myslím, že tohle jsme se dlouho snažili z Prahy vymýtit, alespoň z centra. To patří někam na okraj města, pokud vůbec.

Za druhé, ten vkus je děsný. To je skutečně architektura pokleslých zařízení, heren, kasin a tak dále. A to si myslím, že není důstojné stavby s tou tradicí, o které tady mluvíme.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.