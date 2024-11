Věřím, že nová lanovka pojede na Ještěd na přelomu let 2028 a 29, říká primátor Jaroslav Zámečník

Před třemi lety, 31. října 2021, se zřítila visutá lanovka na Ještěd. V kabině zahynul průvodčí. Lanovka od té doby nejezdí. Kdy se znovu vydá k vrcholu na Libercem s prvními turisty a co všechno je k tomu ještě zapotřebí, jsme se ptali primátora statutárního města Liberce Jaroslava Zámečníka (SLK). Liberec 9:49 2. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Zámečník, primátor města Liberce (SLK) | Foto: Hana Hauptvogelová | Zdroj: Český rozhlas

„Věřím a pevně doufám, že to bude na přelomu roku 2028/29. Bohužel, různé zákony, změna územního plánu nebo stavební řízení, to všechno v České republice vyžaduje dlouhé lhůty a tohle je výsledek,“ zdůvodňuje primátor, proč lanovka stále ještě nejezdí.

„A také jsme se teprve letos (v roce 2024 – pozn.red.) stali vlastníky,“ dodává k délce jednání, které město Liberec vedlo s bývalým vlastníkem lanovky, Českými drahami.

Město už vybralo návrh podoby jednokabinové lanovky s kapacitou 100 lidí. „Bude to kabina na jednom laně a bude daleko odolnější i proti větru. Bude to o něco dražší, než ‚fabriková‘ kabina, ale věřím, že v počtu turistů, kteří budou chtít tuto atrakci vidět, se nám to vyplatí,“ dodává Jaroslav Zámečník.

K vrcholu Ještědu by lanovka měla jezdit nově od konečné tramvaje v Liberci - Horním Hanychově, přesněji od paty parkovacího domu, jehož kapacitu chce město podle Zámečníka zvýšit.

Poslechněte si záznam celého rozhovoru výše.