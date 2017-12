Takzvaný Boží hod vánoční je slavnostním dnem, ale kdy se Ježíš opravdu narodil, není jasné.

„Také Josef se vydal z Galileje do Judska do města Davidova, které se nazývá Betlém, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou,“ stojí v Bibli.

V roce 525 zavedl opat Diviš malý letopočet, který se ve velké části světa užívá dodnes. Podle vědců ale opat udělal ve výpočtech chybu a pravděpodobným rokem Ježíšova narození jsou spíš rok šest až čtyři před naším letopočtem.

Bez práce a s rodinou

Boží hod vánoční je jedním z nejdůležitějších dnů v křesťanské liturgii. „Je to především ten slavnostní den, z pohledu liturgie je to slavná mše, čtou se patřičné texty k narození Krista, i ty promluvy oslavují tento sváteční den,“ říká předseda Spolku pro tradiční Vánoce Děpold Czernin.

Lidové tradice říkají, že se 25. prosince nemá pracovat. Všichni měli v minulosti zbožně rozjímat a připomínat si příběh Ježíšova příchodu na svět. Dokonce se nesměly stlát ani postele a v domě nesmělo viset žádné prádlo, aby to nepřineslo neštěstí.

Dnes patří k tradičním zvykům třeba i rodinná vycházka do některého z kostelů, kde jsou od Štědrého dne vystaveny jesličky. „První betlém opravdu postavil svatý František z Assisi. Následně se ta tradice betlémů velice rozšířila, máme velkou tradici různých řemeslných, vesnických a městských betlémů,“ dodává Czernin.

25. prosinec je i den, který se nese ve znamení rodinných návštěv, slavnostního oběda i večeře. Obvykle se u nás podává pečená husa se zelím a knedlíky, nebo kachna.