‚Veřejně přístupné místo klidu.‘ Biskupství chce u Velkého Meziříčí postavit první dálniční kapli u D1

Nad Velkým Meziříčím u dálnice D1 vznikne dálniční kaple. Jak zjistil Český rozhlas Brno, postavit ji tam chce brněnské biskupství, do jehož diecéze místo spadá. Půjde o vůbec první takovou kapli na Moravě. Místo si vybral přímo biskup Vojtěch Cikrle. Kaple má stát na pozemku Ředitelství silnic a dálnic, které s nápadem souhlasilo.

„Když jezdím z Prahy, dost často tady zastavuji a jdu se podívat na místo, kde by to bylo nejlepší, odkud je vidět celé město, které se rozprostírá pod touto lokalitou,“ řekl Českému rozhlasu Brno biskup Vojtěch Cikrle.

Na ploše, kde bude stát kaple, zatím jen roste křoví. Místo leží pár desítek metrů od benzinové stanice, ke které auta najíždí ve směru od Prahy. Je odtud vidět celé Velké Meziříčí.

„Je to tady úžasné v zimě, kdy je město osvětlené, ale i z jara. Je odsud vidět na kostel i na zámek. A tak tady sním o tom, že by tu mohla být kaple,“ popsal místo biskup.

Spojil se proto loni s Ředitelstvím silnic a dálnic, kterému odpočívadlo patří, a které nápad uvítalo. „Vítáme i jiné věci, než jenom náš stavební beton a silnice, jen se na tomto místě scházíme až nyní, protože dřív to situace moc neumožňovala,“ potvrdil šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

„Nám se to vlastně trefilo do našeho záměru, protože bychom tuto odpočívku chtěli rozšiřovat směrem k mostu Vysočina, takže jakoby proti směru dálnice,“ dodal.

Kavárna s vyhlídkou

U odpočívadla má být víc parkovacích míst pro auta a taky kavárna s vyhlídkou do údolí. Plány silničářů sahají k velkému pomníku, socialistickému monumentu postavenému při stavbě dálnice. Kaple by měla stát ve svahu kousek vedle něj. „Krásně to navazuje na to, co tu chceme stavět my,“ doplnil Fiala.

Silničáři chtějí začít odpočívadlo modernizovat příští rok. Kaple svou přesnou podobu ještě nemá, teď na ní pracují architekti. „Měla by být veřejně přístupná. Takové kaple v zahraničí bývají místa klidu a to má platit i tady. Myslím si, že ať už člověk věří nebo nevěří, tak po klidu touží a tady k tomu musí udělat i pár kroků od parkoviště, že to nebude přímo součástí benzinové pumpy,“ vysvětlil biskup.

Kaple by podle Cirkleho měla být zasvěcená patronovi automobilistů svatému Kryštofovi, a taky svaté Zdislavě, která se narodila v Křižanově, na opačné straně dálnice nedaleko Velkého Meziříčí.

V Čechách už jedna dálniční kaple je, od roku 2008 na dálnici D5 u Plzně. Jak nedávno upozornil deník Zdopravy.cz, nově by k ní měla řidiče navádět i dopravní značka s novým symbolem, podobně jako se označují benzinové pumpy nebo restaurace.