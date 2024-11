Dává to smysl. Když člověk něco může udělat, měl by to udělat, říká mladý záchranář Matěj Strnad

Už jako malý kluk začal Matěj Strnad působit v kroužku dobrovolných záchranářů, odkud přešel k Záchranné službě Royal Rangers. V pouhých 19 letech má na kontě pomoc desítkám zraněných horských turistů i ukrajinským uprchlíkům. Za záchranu 18 životů před utonutím a 36 při pandemii covidu byl oceněn zlatou záchranářskou hvězdou cti. Jeho příběh je další ze seriálu Českého rozhlasu Narozeni do svobody o inspirativních mladých lidech. Praha 7:00 25. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranář Matěj Strnad | Zdroj: Osobní archiv

Co pro vás znamená svoboda?

To je strašně těžká otázka. Je to něco vzácného. Přemýšlel jsem nad tím, že je strašně lehké, aby se společnost ze svobody, ve které teď žijeme, kdy člověk může dělat téměř všechno, já jsem toho příkladem, že člověk může dělat úplně všechno, aby se to dostalo zas do nějakých kolejí, kdy nemůžeme pomalu nic. Je to těžká otázka.

Jaký je váš příběh? Proč jste se rozhodl začít žít víc aktivně a zapojovat se víc ve společnosti?

Ono to nebylo rozhodnutí, že bych si řekl, že bych chtěl dělat něco aktivnějšího. Spíš každý malý kluk chce mít modré majáky na autě. Takže to byla úplně ta stejná cesta. Nějak jsem to vyhledával a slyšel jsem, že je tady soukromá záchranka. Tak jsem se k ní dal a nějak jsem tam fungoval.

‚Nikdy nevím, co mě potká‘

Jaký je aspekt vaší práce, který vás nejvíc motivuje? Co je to, co vás na tom nejvíc baví?

Je to asi to, že to dává smysl, člověk může pomoct lidem, kteří to potřebují. Vidí ty příběhy a ví, že když něco může udělat, tak by to měl udělat, takže to je na tom fajn.

Třeba u hasičů, jak jsem u dobrovolných, tam člověk nikdy neví, co se stane. Teď můžou vyhlásit výjezd a já pojedu. Může hořet dům, můžeme jít resuscitovat, může být cokoliv. Soukromá záchranka je úplně mimo systém a může si dovolit strašně moc, máme horskou službu, akce na festivalech. Člověk nikdy neví, co ho potká, a když ho něco potká, tak ví, že to bude dávat smysl, že to pomůže lidem.

Co je naopak nejtěžší na tom všem?

Je to náročné po psychické stránce, že to nemusí dopadat dobře, většinou to naštěstí dopadá dobře, což je zase na tom fajn. Je to hodně časově náročné, jak jsem říkal, kdykoliv se může stát cokoliv.

Kolikrát se stane, že člověk je na obědě a vyhlásí výjezd a on si musí říct, jestli půjde, nebo nepůjde, většinou stejně jde, když má šanci pomoct ostatním. Člověk pak nechá všeho a párkrát se to pak i vymstí, že člověk něco musí udělat a neudělá to, protože musí jít pomáhat. Je to ale zas pochopitelné pro tu druhou stranu.

Matěj Strnad při výcviku | Zdroj: Osobní archiv

Stále studujete. Jak to všechno stíháte se školou?

Já mám strašně super, že studuju zdravotní školu a dělám zdravotní aktivity. Musí říct, že je na tom fajn, že mám mnohem víc praxe než ostatní. Člověk se dostane k víc věcem, vidí víc výkonů, vidí víc vyšetření, dostane se na specializované pracoviště.

Pak to má ale tu opačnou stránku. Třeba typické předměty angličtina a čeština, člověk se chce fakt učit před písemkou, ale, jak jsem říkal, přijde výjezd a běží hasit dům, zachraňovat lidi a ráno pak jde zdrchanej, že nic neumí, a učí se o přestávce.

Je to něco, čemu byste se chtěl věnovat i v budoucnu?

Myslím si, že určitě jo, protože jak říkám, mně to dává smysl a snad v tom někdy budu dobrý.

Hrozba pro svobodu

Už jste o tom trochu začal mluvit. Co je podle vás v dnešní době ta největší hrozba pro svobodu?

Asi to, že se to může kdykoliv obrátit. I když to může být míněné jako dobrý nápad, tak když se k tomu dostanou špatní lidi, tak se to může obrátit do toho, aby to začalo utlačovat nějaká práva a podobně. To vnímám jako největší problém pro svobodu.

Naopak, co v dnešní době vnímáte jako to nejlepší? Co nejlepšího vám ta doba přináší?

Nespočet možností. To, že už v mladém věku jsem se mohl přidat do skupiny k lidem, pozorovat, koukat jim pod ruce. Že to jde, že se můžu dostat na ta místa. Můžu dělat spoustu věcí. Teď, když si vymyslím, že pojedeme cvičit do Alp, tak se můžeme zvednout a jet cvičit do Alp.

Matěj Strnad je členem dobrovolných hasičů | Zdroj: Osobní archiv