princ Harry

25. 8. 2012 | Rádio Česko, pir

Britský bulvární deník The Sun prolomil nepsanou dohodu tamních médií zdržet se vpádu do soukromí královské rodiny. The Sun v pátek zveřejnil snímky nahého prince Harryho z baru v Las Vegas. Smínky, na kterých si princ zakrývá pohlaví, a vedle něj stojí nahá neznámá žena, už zveřejnila kdejaká média po celém světě, viděli je miliony lidí. Šéfredaktor deníku The Sun David Dinsmore se brání, že šlo o svobodu tisku.