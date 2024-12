Devatenáctiletá Ester organizuje aktivity pro děti v Netunicích. ‚Pomáhání obměkčuje srdce,‘ říká

Organizuje akce v Netunicích, pořádá tábory a závody, vede jazykové a hudební kroužky, doučuje děti a pomáhá v potravinové bance. Devatenáctiletá Ester Anna Součková je dobrovolnicí v plzeňské organizaci YMCA a držitelkou prestižního ocenění Dítě roku 2022 od UNICEF. „Lidé mají dobrá srdce a to, že chtějí pomoct, se mě vždy dotýká,“, řekla v rozhovoru v rámci cyklu Narozeni do svobody, který ukazuje příběhy mladých inspirativních lidí. Narozeni do svobody Netunice (Plzeňsko) 7:00 10. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Anna Soukupová | Foto: YMCA Česká republika

Co pro vás znamená svoboda?

Svoboda je pro mě, že můžu dělat všechno, co mám ráda, bez toho abych se musela bát. To, že můžu trávit čas s rodinou, mohla jsem chodit do školy, můžu dobrovolničit nebo číst bibličku.

Proč jste se rozhodla organizovat komunitní aktivity v Netunicích a co vás přivedlo k tomu, že chcete pomáhat druhým, ať už jde o doučování, příměstské tábory, ale i pomoc v potravinové bance?

Ke všemu mě přivedla rodina, protože jsme to dělali společně. Můj tatínek je u nás ve vesnici starosta, takže jsem od malička s rodiči chodila na akce, které pořádali. Byli hrozně rádi za výpomoc a postupně mi dávali více zodpovědnosti. Stejně tak to bylo s tábory YMCA, rodiče založili plzeňskou pobočku a zapojovali nás od mala. Pořádali u nás kroužky, takže maminka mi některé předala.

V potravinových bankách jsme pomáhali se sourozenci. Když jezdila moje mamka na potravinovou sbírku, tak jsem s ní jezdila hrozně ráda, protože to vždycky něco přinese i mně. Lidé mají dobrá srdce a to, že chtějí pomoct, se mě vždy dotýká. Není to jen o tom, že pomoc přinese něco druhé straně, ale vždycky dá něco i pomáhajícímu, obměkčí mu srdce.

Lepší než instagram

Co vás k dobrovolnictví nejvíce motivuje?

Mám radost z toho, že pomáhám druhým a že to dělám s rodinou. Moc ráda vidím, že můžu dětem na táborech nebo na kroužcích předat do života něco dobrého nebo jim dělám radost tím, že tráví díky mě čas s kamarády nebo se cítí lépe v angličtině. Cítím, že dělám dobro, a vím, že trávím čas lépe, než kdybych jen seděla na instagramu.

Jaká největší rizika a hrozby přináší dnešní doba dobrovolníkům?

Myslím si, že když je někdo nadšený do pomoci a několikrát zažije, že si jí lidé neváží, naopak jím pohrdají a stane se mu to často, tak je pravděpodobné, že to toho člověka přestane těšit nebo se úplně otočí a už nebude chtít pomáhat. Sama jsem zažila, že si lidé pomoci neváží a zametají s vámi, protože pro ně pracujete zadarmo.

Jaké výhody dnešní doba přináší do dobrovolnictví?

Určitě to, že se s tím dá i vycestovat. Letos jsem odmaturovala a teď jsem odjela na rok do mnichovské pobočky YMCA, kde získávám zkušenosti a dobrovolničím s dětmi. Před několika lety to vůbec nebylo možné, takže si myslím, že dnešní doba přináší hlavně rozšířené možnosti.