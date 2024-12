Díky nám se zaměstnanci opravdu cítí lépe a mají více energie, říká zakladatelka Fpohybu Nela Ďopanová

Nela Ďopanová před sedmi lety prodělala operaci na levé noze. Po ní trávila rok na rehabilitacích, kde ji zarážely špatné pracovní podmínky fyzioterapeutů. Založila proto projekt Fpohybu, který tvoří programy pro firmy i jednotlivce, zaměřené na pohybovou gramotnost. „Dávalo smysl to přinést do firem, kde většina špatných pohybových stereotypů vzniká,“ říká v rozhovoru v seriálu Narozeni do svobody, který představuje mladé inspirativní osobnosti. Narozeni do svobody Praha 7:00 8. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zakladatelka Fpohybu Nela Ďopanová | Foto: Osobní archiv - Nela Ďopanová

Co pro vás samotnou svoboda znamená?

Svoboda pro mě znamená možnost volby. Právo rozhodovat o mém vlastním životě.

Co je pro vás v dnešní době, která svobodná je, to nejlepší? Je to právě ta možnost volby?

Myslím, že tím, že žijeme ve svobodné době, tak tím nám ta doba vytváří prostor pro osobní růst. Zároveň, protože všichni někde pracujeme, tak díky tomu, že máme možnost osobního růstu, tak i nějaký společenský pokrok a můžeme díky ní žít důstojně a být pány svého osudu.

Naopak, co je to, co nejvíc může ohrozit v dnešní době svobodu?

Často to je to, že ji bereme jako samozřejmost, že si jí nevážíme. Připomínáme si to 17. listopadu, je to si myslím velmi důležitá připomínka, ale měli bychom to mít na paměti každý jeden den, že máme velké štěstí, že ve svobodné době žít můžeme a samozřejmě to s sebou potom přináší i nějakou odpovědnost, tak si to uvědomovat.

Fyzioterapeuté měli špatné podmínky

Vy jste založila Fpohybu. Co vás k tomu vedlo? Co vás vedlo k tomu být více aktivní a více se angažovat?

Sedm let nazpátek jsem měla velkou operaci na levé noze, kdy jsem potom rok trávila po rehabilitacích na různých místech od Prahy, Olomouce v různých státních i nestátních zařízení.

Fpohybu poskytuje firmám kurzy s fyzioterapeuty | Foto: Osobní archiv - Nela Ďopanová

Já jsem velmi přemotivovaný pacient, takže jsem měla hodně natrénováno. Na jedné straně jsem viděla, s čím nejčastěji pacienti za fyzioterapeuty chodí, a zároveň jako pacient bych to od těch fyzioterapeutů potřebovala slyšet, jak by mi to mělo být vysvětleno, abych věděla, jak to v dalším dni aplikovat, a aby mě to hlavně bavilo.

Také abych to neměla spojené jenom se cvičením, ale dokázala to přenést do více aktivit, protože přeci jenom záleží, jak se pohybujeme v těch 16 hodinách každého dne, kdy necvičíme nebo nespíme.

Zároveň mě celkem rozčilovaly pracovní podmínky tehdy fyzioterapeutů, kteří mi přišli jako neskutečně šikovní, a ty podmínky, co měli třeba ve státních zařízeních jako v nemocnicích, tak mi nepřišly úplně fér.

Takže Fpohybu vzniklo jako projekt, kdy věřím, že dodnes jsou naši fyzioterapeuti jedni z nejlépe placených fyzioterapeutů na trhu. Důvodů tam bylo vícero. Dávalo smysl to přinést do firem, kde většina špatných pohybových stereotypů vzniká, protože to tělo odložíme na židli a jsme převážně jenom v hlavě, pracujeme, soustředíme se na práci a postupně ztrácíme spojení s naším tělem.

Tímto jsme postavili různé komplexní well-beingové programy pro firmy a jejich zaměstnance a snažíme se, aby i na svoje tělo, na svoje zdraví během pracovní doby nezapomínali.

Zaměstnavatelé nás vnímají jinak

Co vás motivuje? Co vám dodává energii to každý den dělat dál a dál rozvíjet ten projekt? Je to právě to, že jste si to sama zažila a viděla jste, jaké byly ty podmínky?

Určitě na jedné z prvních pozic bude velmi sobecké, že mě to opravdu baví. Každý den je jiný a baví mě rozptyl činností, co mi Fpohybu umožňuje dělat. Pak to bude určitě i zpětná vazba, protože přece jenom, když máme dlouhodobější programy ve firmách, tak dostáváme zpětnou vazbu, že se díky nám zaměstnanci opravdu cítí lépe a mají více energie.

Díky tomu zvládnou i ve svém dni více věcí, více aktivit, mohou se soustředit na činnosti, které mají rádi. Třeba je ani nenapadlo, mysleli si, že jsou ok, nic je nebolí, ale teď, když mají více energie, tak je to pro ně takový aha moment. Takže určitě to bude i ta přímá zpětná vazba, kterou dostáváme. Že to pořád dává smysl.

Co byste řekla, že je právě naopak nejtěžší na tom projektu? Teď už máte nějaké jméno a firmy na základě zkušeností, na základě doporučení vás přijímají, ale třeba na začátku, když jste to začali budovat, tak to možná tak nebylo.

To bychom tady mohli být dlouho. Už to děláme sedm let, takže je tam opravdu velký posun v tom, jak je to vnímáno těmi zaměstnavateli. Ze začátku to bylo, že zaměstnanci nebudou pracovat, budou se tam vzdělávat a já to budu platit.

K myšlence založit Fpohybu ji přivedlo podstoupení operace | Foto: Osobní archiv - Nela Ďopanová

V dnešní době už je to bráno jako takový standard, takže určitě se to hodně posunulo a já jsem sama zvědavá, kde to bude třeba za dalších pět, deset let.

V tomto businesse je náročné, že pořád je tam dost velký stud u některých zaměstnanců. Třeba programy, které jsou čistě s fyzioterapeuty, jsou zaměřené na jednoduchou pohybovou gramotnost, ale samozřejmě ne každý se cítí úplně v komfortu jít a dělat jednoduché pohyby před kolegy.

Protože se zaměřujeme hodně na konkrétní potřeby dané firmy, hodně ty programy stavíme na míru, takže když už půjdu víc do toho businessového, co nás nejvíc trápí, tak to bude určitě ta škálovatelnost, že vlastně nemáme jeden nástroj, který prodáváme všem, ale tím, že to děláme na míru, tak to někdy měsících, kdy zakázek není tolik, může být náročnější na predikovatelnost příjmu, ale s tím se zatím popasováváme celkem dobře.