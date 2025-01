Trump přináší buranství a zklamání ze spojenectví. Ale také odpovědnost za svůj život, míní Dobrovský

V politice mu chybí odvaha a politici jsou podle něj zbabělci. Donalda Trumpa ale nepovažuje za hrdinu, spíše za narcistu. „Myslím si, že je rozdíl mezi politickou odvahou, kdy chcete dokázat něco, co má obecnější význam pro společnost, a tím, co je narcistní sebestředná povaha,“ srovnává pro Český rozhlas Plus Jan Dobrovský. Naopak evropští politici, stejně jako čeští, jsou podle něj bez vize a odmítají přijmout zodpovědnost za své kroky. Osobnost Plus Praha/Washington 23:23 22. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Od Trumpova prvního funkčního období o tom mluvím pořád stejně. Mám dojem, že dekultivovat politiku můžeme různými způsoby – a Trumpem,“ glosuje svou skepsi z Trumpovy politiky spoluautor podcastu Dobrovský & Šídlo.

Jan Dobrovský, filantrop, podnikatel a spoluautor podcastu Dobrovský & Šídlo.

Podle něj může návrat Donalda Trumpa do Bílého domu znamenat konec liberalismu, na jehož principu byla poválečná Evropa postavena.

„Program evropské politiky po druhé světové válce byl zabránit tomu, aby se opakovala tragédie s 60 miliony mrtvými. Programy sociálních států nabývaly na síle, protože druhá světová válka vyšla z krize chudoby. Vize byla vytvořit stát, který nenechá nikoho padnout,“ popisuje.

Tato vize podle něj už v tuto chvíli není, protože se ukázalo, že tloušťka peněženky rozhoduje, ať je člověk bohatý, nebo chudý. To podle něj ukazuje i Trump.

A možnost konce liberalismu je podle Dobrovského vážná věc. „Liberalismus je svobodný stát založený na vládě svobodné volby, ale taky nezávislého práva. To znamená rozdělení moci mezi tu výkonnou, zákonodárnou a soudní,“ zdůrazňuje.

Dalším pilířem je svoboda slova, pokračuje Dobrovský, ale nacházíme se v situaci, ve které tápeme a měníme své rozhodující hodnoty za kulturní války.

Trump by mohl pomoci sejmout růžové brýle z očí evropských politiků, kteří se podle podnikatele příliš zabývají humanismem ve chvíli, kdy společnost celkově ztrácí význam. Díky tomu se k moci dostávají populističtí politici mnoha azimutů, kteří stejně jako společnost, která je volí, nechtějí nést odpovědnost za svá rozhodnutí.

Odpovědnost za svůj život vnímá Dobrovský jako jednu z pozitivních hodnot, které Trump přináší. „Negativní věci jsou naopak buranství, nátlak, síla, manipulace a zklamání ze spojenectví – dávání najevo, že spojenectví platí jen tehdy, když je to pro mě výhodné,“ jmenuje na druhou stranu negativní aspekty Trumpovy éry.

Česká scéna

„Dělám si starosti z toho, jestli kulturní a racionální politika vůbec existuje,“ říká Dobrovský o české politické situaci. Podle něj je v české a evropské politice potřeba více reforem, ale neděje se tak.

„Když něco trvale nereformujete, tak stagnujete a rozpadá se vám společnost,“ dodává.

Podle něj se Česko nachází ve stadiu rozpadu stejně jako jiné evropské společnosti. Hůře než Česko je na tom prý Slovensko.

Dobrovský uznává, že na občany, kteří aktivně sledují politiku a snaží se zapojovat, to může působit demotivačně. Podle něj tu chybí charismatický lídr, který by zvedl prapor, a chybu dělají i lidé, kteří se nehodlají vzdát vlastního pohodlí.

Může se Západ sjednotit s cílem porazit Rusko? Mohl by být Andrej Babiš (ANO) silným lídrem?