Mladý lékař už uspořádal 400 vzdělávacích kurzů pro kolegy. Získal Cenu prezidenta České lékařské komory

Je mu 34 let a uspořádal už přes 400 vzdělávacích lékařských workshopů, konferencí a dalších akcí pro své kolegy. Infektolog Milan Trojánek z pražské Bulovky za to letos v listopadu dostal Cenu prezidenta České lékařské komory za přínos v celoživotním vzdělávání. Praha 0:10 27. prosince 2021

Příprava na přednášku začíná v kuchyňce, u kávovaru. „Každý lékař podle mě musí být závislák na kofeinu. Sestřičky mají pocit, že už jsem se předávkoval v dopolední ambulanci. Bez kafe bych nedokázal existovat," usmívá se infektolog Milan Trojánek. Kolik kafí vypije za den, prý Radiožurnálu nemůže říct.

Přes den pracuje na Klinice infekčních nemocí 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka, po práci i se šálkem kávy sedá k počítači. Chystá se na další z řady online kurzů pro své kolegy - lékaře. Přednášky jsou teď kvůli koronaviru jen přes webkameru. Trojánka na dálku zatím nejvíc sledovaly asi čtyři tisíce posluchačů.

„Jedna z věcí, která mi strašně pomáhá - kromě toho, že učím mediky - tak jsem prováděl asi pět let na hradě Kost a na Červené Lhotě. Používáte úplně stejné taktiky, jako když učíte," přibližuje.

Kudrnatý lékař s brýlemi se rád inspiruje v zahraničí, třeba na bostonské Harvardově univerzitě. „Velmi se snažíme o to, aby kurzy a přednášky nebyly: ‚Já si myslím, že…,’ nebo ‚Z mé dvacetileté praxe vyplývá, že…’, ale že to bude podpořené kvalitními studiemi. To je ten rozdíl, jak probíhá celoživotní vzdělávání ve Spojených státech. Tam by si asi nikdo z těch respektovaných profesorů nedovolil tvrdit, že nějaká léčba je účinná jenom proto, že si to myslí."

Hlad po informacích o covidu

Na kurzech nepřednáší sám, ale zve si i hosty. Mezi přednášejícími se tak objevil i jeho kolega z kliniky, lékař František Stejskal. Trojánek ho popisuje jako guru infekčního lékařství.

„Ujal se mě už jako studenta. Musím říct, že spoustu těch věcí mě naučil právě on. Takže my jsme taková dvojka i v tom přednášení,“ vysvětluje.

Lékaři z infekční kliniky se chystají mluvit o variantě covidu-19 omikron. O informace o nákaze je podle Trojánka mezi lékaři velký zájem, a to už od začátku epidemie. „Už tehdy byl ze strany lékařů neskutečný hlad po informacích. Právě to bylo období, kdy jsme měli jedny z nejposlouchanějších kurzů, protože každý potřeboval vědět alespoň něco," doplňuje.

Trojánek je zatím nejmladším laureátem Ceny prezidenta České lékařské komory za přínos ve vzdělání. Věk ale podle něj není důležitý, hlavní je, aby člověk v práci viděl smysl.

„Náš úkol - těch z nás, co pracujeme na univerzitách - je tyhle informace, ke kterým máme přístup, předávat dál. Určitě to má smysl, je to smysluplné. A když už tam ten smysl člověk vidí, tak to chce dělat co nejlépe."

V roce 2021 uspořádal Trojánek pro své kolegy několik desítek webinářů.