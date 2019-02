Most! je alegorie celého Česka a konec pokrytecké hry, že nejsme rasisté, tvrdí novinář Šimůnek

„Když se Čecha zeptáte, jestli je rasista, tak řekne, že ne. Ale když se podíváte na průzkumy, koho nechceme mít za souseda, tak je vidět, že rasisty jsme. Skrytý rasismus tu určitě je, proto je ten seriál tak dobrý,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus mostecký rodák a šéfredaktor časopisu Forbes Petr Šimůnek.

Seriál Most! podle něj dobře ukazuje české myšlení, jde prý o alegorii celého Česka. „Pro mě je to konec pokrytecké hry na to, že neexistuje skrytý rasismus nebo problémy – a seriál je dobře ukazuje. Pokud by to mělo skončit tak, že skončí osmý díl a přestane se o tom diskutovat, byla by to strašná škoda,“ doplňuje.

„Jedna z pozitivních věcí je, že se objevuje Rom na titulních stránkách mainstreamových magazínů. Naposledy to byl možná Gipsy.cz, od té doby nic.“

Z historie podle Šimůnka víme, že rasistické vtipy mohou rozdmýchat něco horšího, v seriálu ale žádné takové zlo a zlobu nevidí. „Mrzí mě, že se diskuse točí kolem rasového tématu, protože Most! ukazuje sociální problémy toho města a celého Česka,“ upozorňuje.

„Je to kořen všech problémů, které v Mostě jsou. Když se začne víc mluvit o tom, jak ty problémy řešit a přijít s vizí pro město, které je svou strukturou průmyslu předurčené k pomalé smrti, tak je to strašně cenné.“

Seriálu chybí kontext

„Celkový význam je pozitivní, i když chápu kritiky seriálu ze strany romských osobností, protože hodně tomu chybí kontext. Komedie má svá omezení a nemůže věci vysvětlovat, pouze ukazuje určitou realitu,“ soudí romská novinářka Alice Sigmund Heráková.

Bývalá politička Monika Mihaličková prý správně poukázala na to, že v české popkulturní tvorbě úplně chybí jakákoli jiná forma zobrazení Romů, než jaká je vidět právě v seriálu Most! „To je ten chybějící kontext. Není to kritika tvůrců nebo seriálu, který mě osobně velmi baví, ale všeobecné konstatování,“ vysvětluje novinářka.

„Je zřejmé – a doufám, že i většině diváků – že je to nadsázka. Postavy jsou všechny zkarikované a velmi dobře zahrané právě i v těch předsudcích, které ukazují,“ dodává Heráková.

V tomto ohledu podle ní pokulhává i veřejnoprávní televize a dlouhodobě chybí pořad zaměřený na Romy a menšiny. „Přestože jsou v poslední době vidět různé počiny, jako třeba seriál Lynč a vybočuje i pořad 168 hodin, tak ten prostor pořád není zaplněný,“ tvrdí Heráková, která chce letos v létě spustit romskou online televizi.

Češi si prý málokdy dokážou přiznat, že mají rasistické stereotypy. Kritika ze strany mezinárodních organizací navíc vyvolává protitlak. „I v neochotě začít používat slovo Rom vnímám silnou tendenci k zachování statu quo,“ podotýká.