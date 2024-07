Nejsou naučeny na záchod a sotva mluví. Učitelé v USA jsou svědky dopadu pandemie na nejmenší děti

Učitelé ve Spojených státech jsou svědky dopadu stresu a izolace způsobené pandemií na nejmladší studenty. V mateřských školách některé z dětí sotva mluví nebo dokonce neudrží tužku. Mnoho z nich vykazuje známky zaostávání ve studiu i vývoji. Je ale stále možné, že děti vše doženou. Některá místa v USA již investují do podpůrných programů, píše deník the New York Times. Washington 23:48 24. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti narozené v pandemii mají „ve srovnání s předchozími lety vývojové problémy“ | Zdroj: Shutterstock

Brook Allenová ze státu Tennessee učí již 11 let v mateřské škole. Letos poprvé zažila, že několik žáků sotva mluvilo, mnoho jich nebylo naučeno chodit na záchod a nemělo jemnou motoriku, aby dokázalo například udržet tužku. Podle učitelky žáků s poruchami učení Michaely Frederickové se děti nezapojují do her ani nevyhledávají kontakt s ostatními.

„Žádali jsme je, aby nosily masky, nevídaly se s dospělými a nehrály si s dětmi. Tento čas už dětem nevrátíte,“ zdůrazňuje doktorka Jaime Petersonová z Oregonské univerzity zdraví a vědy. Zdůrazňuje, že děti narozené v pandemii, mají „ve srovnání s předchozími lety vývojové problémy“.

Nová studie společnosti Curriculum Associates ukazuje, že děti, kterým na začátku pandemie byly tři až čtyři roky, zaostávají za výsledky svých vrstevníků před pandemií. Zejména se to projevuje v matematice. Obzvláště znepokojující je, že žáci, kteří jsou nejvíce pozadu, dělají nejmenší pokroky při dohánění.

Opoždění se však neprojevuje u všech dětí. Podle zmíněné studie, jejíž testy se provádějí ve více než tisícovce amerických škol, nejvíce zaostávají děti z nízkopříjmových rodin. Studie rovněž zjistily, že chlapci byli postiženi více než dívky.

Nejvlivnější aspekty

Pro vývoj mozku jsou nejkritičtější první roky života dítěte. Výzkumníci uvedli, že nejvíce vlivnými aspekty během pandemie byly pro děti stres rodičů, menší kontakt s lidmi, více času stráveného u obrazovek a méně hraní.

Dítě, které je vystaveno většímu stresu, vykazuje na snímcích mozku větší aktivaci „těch částí mozku, které se zaměřují na strach a agresi“, uvedl pro The New York Times Rahil D. Briggs, psycholog specializující se na rané dětství. Zbývá jim tak méně energie na učení se jazyku, zkoumání a učení.

Během pandemie děti také trávily méně času poslechem interakcí s dospělými, které by je jinak seznamovaly s novým jazykem, například v obchodě nebo v knihovně.

Vliv měl také zvýšený čas strávený u obrazovek. Ten stále vysoký zůstává. Mnozí učitelé a odborníci na předškolní vzdělávání se domnívají, že právě to ovlivňuje pozornost dětí a jejich jemnou motoriku.

Dohánění ztrát

Zatím je příliš brzy na to vědět, zda pandemie bude mít u malých dětí dlouhodobé následky, ale podle vědců existují důvody k optimismu. „Je naprosto možné to dohnat, pokud se vše zachytí včas,“ míní doktorka Dani Dumitriuová, vedoucí studie o pandemických novorozencích na Kolumbijské univerzitě.

„Stoprocentně máme nástroje, jak pomoci dětem a rodinám zotavit se,“ zdůraznila Catherine Monková, klinická psycholožka a profesorka na Kolumbijské univerzitě, která vede výzkumný projekt zaměřený na matky a děti v pandemii. „Ale víme, jak je spravedlivě rozdělit?“ ptá se.

Některá místa ve Spojených státech investovala do programů na podporu malých dětí. Tennessee v příštím školním roce zdvojnásobí počet asistentů ve třídách mateřských škol a přidá předškolní třídu pro žáky, kteří potřebují další podporu.

Oregon využil část federálních peněz na pandemickou pomoc a zahájil program, který má pomoci dětem a rodičům připravit se v létě před nástupem do mateřské školy.