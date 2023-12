Ponorem do ledové řeky Malše podpořili otužilci v Českých Budějovicích Společnost pro ranou péči

Když se rodičům narodí dítě s postižením, je to jako pád do ledové vody. A právě symbolickým ponorem do řeky Malše podpořili otužilci u Malého jezu v Českých Budějovicích Společnost pro ranou péči, která takovým rodinám pomáhá. Na akci s názvem Nebuď srab, namoč se pro ranou péči dorazili studenti zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity, ale i další dobrovolníci.

