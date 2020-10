Podle politiků na jaře svými modely ‚zachránil Česko‘. Teď po měsících vystoupil z anonymity

Sedm měsíců o něm mluví vrcholní vládní politici v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Tajemným mužem, jehož matematické modely v excelové tabulce pomohly „zachránit Česko“ před první vlnou koronaviru, je někdejší ředitel České pojišťovny Pavel Řehák. O své roli se rozpovídal pro knihu Pandemie. Praha 19:50 17. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Řehák na archivním snímku | Zdroj: Profimedia

„V březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten samý člověk, ale už přišel v nějakém čase. A ti, kteří měli přijít, nepřišli,“ reagoval premiér Andrej Babiš (ANO) 12. října na dotaz, jak se Česko dostalo z pozice premianta v boji proti covidu-19 stala mezi země, jež pandemii nezvládají.

Oním tajemným mužem, který v březnu přišel - a o němž ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) podle serveru Seznam Zprávy řekl, že „zachránil Česko“ - je ředitel pojišťovny Direct Pavel Řehák, který v minulosti řídil i Českou pojišťovnu.

Muž, jenž na jaře svými modely dokázal přesvědčit politiky o včasném zavedení opatření, po sedmi měsících v anonymitě promluvil pro knihu Pandemie novinářů Michala Kubala z České televize a Vojtěcha Gibiše z Televize Seznam.

Excelový soubor

V ní popsal, jak se v podstatě náhodou a bez politických či zdravotnických zkušeností a ambicí dostal do nejbližšího týmu vrcholných představitelů vlády.

Řehák si začátkem března, kdy na severu Itálie skončilo v karanténě 16 milionů lidí, vytvořil jednoduchý excelový soubor. Ten mu díky srovnání s jinými zeměmi pomohl předpovědět vývoj nákazy.

S projekcí příštích týdnů, která mu v modelu vyšla, se obrátil na ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) a tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO).

„Pavla Řeháka znám dlouho a on se na mě tehdy obrátil jako na člověka, kterého v té vládě jako jediného zná. A své výsledky mi tehdy prezentoval,“ řekl Hamáček v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

„U nás na ministerstvu vnitra jsme do té doby žádný matematický model k dispozici neměli, protože to ani není náplň naší práce. Jak to bylo na zdravotnictví, to nevím, ale pro nás to byl první model a velmi závažný, na základě kterého jsme začali pracovat,“ pokračoval.

Oběma politikům Řehák možný vývoj odprezentoval v pondělí 9. března. Stát tehdy žádné modely neměl, takže když se excelová tabulka dostala mezi ostatní členy vlády, zprvu jejím hodnotám nikdo nevěřil.

„Přišel nějaký člověk s nějakým modelem a byly tam úplně šílená čísla,“ znělo Babišovo ohlédnutí za prvním setkáním s projekcemi. Od Řehákova modelu se brzy začaly odvíjet reakce vlády na přicházející epidemii.

Přišli?

Jednoduchá excelová tabulka se stala klíčem k razantní reakci, ke které vláda během první vlny sáhla. V následujících měsících Řehák pomáhal formovat český boj s pandemií i v projektu Chytré karantény.

A přišli nějací lidé s modely i před druhou vlnou, které nyní Česko čelí? „Já myslím, že nějací lidé přišli koncem léta. Akorát jim nebylo úplně nasloucháno,“ říká ministr vnitra Hamáček.