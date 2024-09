Špatné noční osvětlení vytváří bariéry pro ženy. Omezují cvičení i chůzi venku, všímá si průzkum

Ženy po setmění omezují pohyb a dojíždění do práce kvůli špatnému osvětlení veřejného prostoru. Ukazuje to průzkum australské společnosti Transport for New South Wales z roku 2023, kdy tezi potvrdilo 59 procent dotázaných žen. Průzkum zároveň špatné osvětlení označil za nejčastější důvod, proč se respondentky necítí bezpečně.

