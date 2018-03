9. 3. 2017 | ČTK |Zprávy z domova

Česká policie ve čtvrtek odpoledne zahájila na hranicích s Polskem další cvičení zaměřené na migraci. Zapojí se do něj 290 českých i polských policistů, vojáků, celníků nebo zdravotníků. Na přechodech budou zavedeny namátkové kontroly, zřízeno bude také registrační místo pro uprchlíky, uvedla mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová. Policie nepředpokládá, že by cvičení zásadním způsobem omezilo dopravu. Potrvá do pátku.