Vydělávat ve škole? Teplické gymnázium nabídlo studentům brigádu, mohou dělat průvodce v bioparku

Biopark přitahuje hlavně děti, dospělé zase Beuronská kaple. V pozicích průvodce a pokladníka se při prázdninové brigádě vystřídá osm studentů.

„Tady na gymplu studuji dva roky. Už jsem tu byl minulý rok v létě a teď jsem tu znovu,“ shrnuje František Mencl. V bioparku pomáhá i během školního roku. „Baví mě provázet lidi a ukazovat jim, co tu všechno máme,“ vysvětluje.

„To je klasická brigáda – ti studenti jsou hodinově placeni. Studenti se většinou hlásí. Je ale pravdou, že ti, co tu letos jsou, jsou všichni moji studenti – asi je to i tím, že se o ten biopark starám, tak k tomu mají blíž. Jinak by si určitě našli brigádu jinde,“ říká učitel a vedoucí bioparku Jakub Doboš s tím, se zajištěním prázdninových průvodců neměl problém.

Například student Tomáš Michel většinu letošních prázdnin obětoval práci ve skladě autodílů.

„Je to moje první zkušenost s dlouhodobou brigádou přes celé prázdniny. Dřív jsem dělal v průběhu roku vždycky nějaké jednodenní malé akce. Poměrně dost mých kamarádů chodí na letní brigádu – řekl bych, že když je zájem, tak to jde,“ konstatuje.

Studenti při letních brigádách v Ústeckém kraji často pracují v kavárnách, jako průvodci na památkách nebo prodávají zmrzlinu.

Biopark teplického gymnázia baví děti i dospělé | Foto: Jana Vitásková | Zdroj: Český rozhlas