Škola telefony může zakázat. Musí na ně ale vyhradit místo, kde k nim budou mít žáci přístup

Školní řád může zakázat používání mobilních telefonů, zřizovatel škole ale nemůže přímo určovat či nařizovat jeho obsah. Školní řád vydává ředitel školy po schválení školskou radou. Vyplývá to z informací, které poskytlo ministerstvo školství. Praha 9:41 9. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od letoška platí zákaz užívání mobilních telefonů, tabletů a chytrých hodinek mimo jiné také pro žáky v Nizozemsku | Zdroj: Pexels

Zákaz mobilních telefonů ve škole řeší například ve Vsetíně, tamní radní uložili ředitelům základních škol zřizovaných městem, aby to zabezpečili ve školních řádech. Podle starosty Vsetína Jiřího Čunka (KDU-ČSL), který kandiduje v podzimních volbách, zákaz zůstává a od září se ve školách uplatní, uvedl na síti X.

24:15 Mobily by se měly o přestávce omezit, míní učitel. ‚Je to jedna z možností relaxace,‘ oponuje Šmahel Číst článek

„Když už se ministerstvo školství probudilo k aktivitě, čekal bych, že se po vzoru jiných států zamyslí nad návrhem zákona, který by používání mobilů ve školách zakázal plošně, abychom podobná opatření nemuseli dělat za něj. Místo toho zvolilo tu snazší cestu nedělat nic,“ uvedl na síti X Čunek.

Zákaz podle něj zůstává a od září se uplatní ve všech tamních základních školách. „Diskusi o právních názorech můžeme vést ještě měsíce, vzdělání dětí a jejich psychické zdraví však nepočkají,“ napsal.

„Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů,“ stojí ve školském zákoně.

Podle právního výkladu ministerstva to „žádným způsobem neumožňuje odebírat žákům mobilní telefony po dobu pobytu ve škole“, uvedl úřad.

Vyhrazená místa

Pokud škola nebude žákům prostřednictvím školního řádu telefony odebírat, ale pouze vyhradí místo, například skříňku, kam žáci sami telefon odloží, jedná se podle ministerstva o zákonný postup.

Vsetínští radní zakážou dětem používat ve školách telefony. Někteří rodiče s rozhodnutím nesouhlasí Číst článek

K telefonu zároveň nesmí mít přístup nikdo jiný než žák a jeho zákonný zástupce, kromě výjimečných okolností. Zároveň si žák může telefon ze skříňky vyzvednout například v době polední přestávky, uvedlo ministerstvo.

Zřizovatel, což je u základních škol nejčastěji město či obec, má vůči škole omezené, právními předpisy přesně stanovené pravomoci, uvedlo ministerstvo. „Mezi tyto pravomoci nepatří právo přímo určovat nebo nařizovat obsah školního řádu,“ doplnil úřad.

Školní řád vydává ředitel školy po schválení školskou radou. Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, další volí podle zákona pedagogičtí pracovníci dané školy, poslední část pak zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Ředitel členem být nemůže.

Jen v případě, že by školská rada ředitelem předložený školní řád nebo jeho změny opakovaně neschválila, rozhodl by zřizovatel o dalším postupu, uvedlo ministerstvo. Odpovědnost za obsah školního řádu by i tak měl ředitel, nikoli zřizovatel, doplnil úřad.

Zákaz mobilních telefonů ve školách zavedla v roce 2018 například Francie. Od letoška platí zákaz užívání mobilních telefonů, tabletů a chytrých hodinek mimo jiné také pro žáky v Nizozemsku, a to i ve středních školách. Také ve Španělsku roste počet regionů, které omezují používání mobilů v základních školách.