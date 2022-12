Kdy se nová odnož aktivistů přilepí k vánočnímu cukroví?

Některé z nás začínají s pečením už před prvním adventem. Hrabeme se v útržcích zažloutlého papíru, kde máme sepsány rodinné recepty. Kuchyňské přístroje běží na plné obrátky, se zvýšenou frekvencí jezdíme či chodíme do obchodu a nakupujeme zapomenuté přísady nutné pro cukroví. Plynová, případně elektrická trouba nestačí vychladnout a už do ní vkládáme další a další plechy plné cukru a tuku. Gastroglosa Praha 9:00 3. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nepečené cukroví je v kurzu. Obzvláště ceněné datle Medjol plněné ruznými ořechy vydrží v chladu až dva měsíce. | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

(Kdo nechce rozumět nadsázce a ironii, nečtěte, prosím.)

Vánoční cukroví? Taková zbytečná věc.

Jsme nadšené, že jsme sehnaly nové vykrajovátko třeba s profilem oblíbeného kandidáta na prezidenta. Z kuchyně vyháníme vetřelce, kteří mají jediný cíl: vše hezky za tepla spořádat. Co zachráníme, poté celé Vánoce uzobáváme, o displej osobní váhy raději pohledem ani nezavadíme, a to, co nedojíme, se koncem ledna případně v únoru vyhodí. Jsme přece na dietě… a přece nebudeme jíst sladkosti.

Kde jsou moderní trendy žití? Například šetření energiemi, nepřejídání se, čas pro věnování se sama sobě, čas pro péči o své zdraví, a ne o rozlet v nás dřímající cukrovky.

Zastavme to! Anebo ne?

Kde je zdravý rozum?

Dámy, máte zapotřebí dostat se do stavu nepříčetnosti, až přijde faktura za spotřebovanou energii díky přípravě cukroví? Máte zapotřebí úkosem pozorovat rychle rostoucí bříško vaší drahé polovičky, neboť si se stále se zvyšující frekvencí vkládá do úst cukrovinky upečené v potu vaší tváře? Je přece známo, že s jídlem roste chuť.

Dámy, máte zapotřebí stále uklízet, zametat, vysávat a vytírat kuchyňskou podlahu ulepenou od cukru a mouky? Může po vás někdo chtít, abyste sháněly krabičky, kam cukroví uložíte a hlavně schováte, aby nebylo tajně „ochutnáváno“ před termínem? Chcete soutěžit se sousedkami a přítelkyněmi v nevyhlášené soutěži, která co upekla lépe?

Hlasitě chválit, jak se jim vanilkové rohlíčky letos neskutečně povedly, a vzápětí tu nechutnou hmotu někde nenápadně vypudit z úst? Stojíte o neustálé zvonění mobilu, když vám kamarádky posílají fotky upečených báječností a zaručené recepty od jejich babči, přičemž je jeden recept jako druhý? Stojí to všechno za to?

Moderní trendy vánočního cukroví nám ušetří spoustu času i drahých energií | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Upozorňuji na nebezpečí, že tyhle okamžiky jsou jedinečnou příležitostí pro vznik další mládežnické názorové odnože, kdy vše může vyústit v situaci, že se vám její vyznavači na protest přilepí k těstu či k lineckému kolečku.

To vše a další by nás mělo vést k otázce: Nejsou Vánoce svátky klidu, míru a rodinné pohody?

A my jsme právě nadměrným pečením klid, domácí mír a pohodu dávno popravily postáváním u trouby a poté tunami napečeného vánočního pečiva!

Kdy proboha dostaneme rozum?

Pojďme se raději projít, zaběhat si, ponořit se do otužování a namrzlé řeky, nasypat ptáčkům, vzít do ruky barevný magazín, případně román o lásce a zradě. Pohladit děti po vlasech, zavolat rodičům, nechat na večer vychladit šampaňské a povídat si s mužem, přítelem… klidně s oběma, raději ne najednou.

Máme to v genech, ale…

Konzervativně smýšlející lidé se o Vánoce nenechají připravit. Za to jsem jim vděčná a hrdě se k nim hlásím. Základ Vánoc a příprav s nimi souvisejících musí zůstat, máme je v sobě, ale některé staré návyky moderní změny unesou.

Vezměte si třeba vánoční ozdoby. Za našich prababiček se věšely na vánoční stromky jablíčka, sušené ovoce a slaměné ozdoby. Čas běžel dál a stromek se pyšnil skleněnými, ručně foukanými a malovanými ozdobami, často po babičce nebo po rodičích.

I to částečně odvál čas a trh je zaplaven mnohdy nevkusnými levnými umělohmotnými ozdobami z kontejnerů plněných v Číně. Ovšem naše zvyklosti neoblafneme, vrátil se čas, že i jablíčko pověsíme, slaměnou ozdobu také, a ty pravé skleněné ozdoby na stromek jsou zase právem v módě. To je pokrok a zároveň návrat v mezích rozumu.

Jenom to cukroví odolává nezvykle dlouho. Výrobky z Číny ho naštěstí nenahradí, ale nějaký osvěžující směr bychom mohli nabrat.

Co se dá dělat

Což zredukovat připravované množství a druhy vánočního cukroví? Děláme ho často až zbytečně moc. Cukroví nám má zpestřit hezké chvíle, máme si občas zobnout, ale jenom pro vylepšení chutě. Neuškodí, když budeme za letošní rohlíčky nebo vosí hnízda i pochváleny. To vše je v pořádku, ale stoly prohýbající se pod cukrovím by měly vzít za své.

Pečte vánoční cukroví, ale jinak. Pečte ho méně a raději přidejte nepečené kousky jako jsou plněné datle | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Pečme, ale pečme jinak, pečme méně, částečně opusťme některé druhy cukroví, které už nemáme až tak rádi, a dopřejme si třeba jenom vánoční dort, nazdobenou perníkovou bábovku, ovocný dezert, omezme cukr, tuky. Věřte, že to lze, aniž bychom ohrozili naši tradici, zvyklosti a pohodu.

Úplně slyším reakci: „Co to povídá, co mi má kdo mluvit do cukroví? Cukroví si vzít nenecháme! To je to jediné, co máme!“ Jak já vás chápu. Také miluji kuchyni provoněnou vanilkou, čerstvě upečeným cukrovím, vzduch nasycený vůní práškového cukru, citron plný šťávy, rozehřátou čokoládu, polevy a později skládání sladkých různorodostí na talířky. K tomu koledy a… dost.

Všeho moc škodí, už vám do vašeho pečení mluvit nebudu. Avšak doufám a věřím, že jsem zdravé semínko pochybností a změny zasela. A když ne letos, tak třeba příště. Což začít vánoční kuchyňskou revoluci něčím zbrusu novým a úplně z jiného soudku.

Přeji krásný druhý Advent.

Datle Medjol plněné mandlemi a ořechy a máčené v čokoládě Ingredience: 40 ks datlí medjol

100 g loupaných pistáciových ořechů

100 g slaných mandlí

100 g pražených burských oříšků

3 špetky mletého kardamomu a mleté skořice

100 g hořké čokolády

50 g bílé čokolády

25 g mléčné čokolády Postup: Nejdříve vypeckujeme datle. Ostrým nožem je nařízněte podélně, velmi opatrně, abyste nezničili tvar datle, vyjměte pecku a datli opatrně vytvarujte zpět. Naplňte datle ořechy: pistáciovými, mandlemi a buráky, ale vždy jen jedním druhem, tak aby se datle dala uzavřít a ořechy nebyly vidět. Podle velikosti datle se do ní běžně vejdou 3–4 kusy ořechů. Pokračujte, abyste získali stejný počet podle druhu náplně, oddělte si je. Zbývající část pistáciových ořechů dejte do mixéru a rozsekejte je na malé kousky, nahrubo rozsekejte mandle a buráky, dejte je odděleně do misek. Nyní můžete ořechy ochutit namletým kardamomem a skořicí. Ve vodní lázni nechte roztát hořkou čokoládu, voda se nesmí dotýkat skleněné nebo keramické, teplu odolné misky. Sejměte z ohně a vezměte datle naplněné pistáciemi, celé je ponořte do čokolády a dejte na plech vyložený papírem na pečení. Dále napůl ponořte do čokolády datle s mandlemi a dejte také na plech vyložený papírem. Posypte nahrubo nasekanými mandlemi. V další misce nechte roztát bílou čokoládu a pokapejte jí datle plněné pistáciemi, dejte na plech s papírem na pečení a dozdobte najemno nasekanými pistáciemi. Nakonec rozpusťte ve vodní lázni mléčnou čokoládu a ponořte do ní do poloviny datle s burskými oříšky, posypte nahrubo nasekanými buráky. Hotové datle dejte do lednice, aby se čokoláda usadila, poté je vložte do krabičky vyplněné papírem nebo do košíčků, a to podle druhů náplně. Datle takto vydrží až 2 měsíce v chladné místnosti. Zdobení a dekoraci se meze nekladou, můžete zdobit podle svého gusta. Náplní mohou být i vlašské či jiné ořechy ale také marcipán.