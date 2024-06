Jeho Veličenstvo Květák i se dvěma recepty

Květák je stálicí, která mnohdy nestojí ani za povšimnutí. Máme své návyky, květák omyjeme, rozložíme na růžice, obalíme a nakonec osmažíme. K tomu uvaříme brambory, nabídneme majonézu, tatarku, uděláme kyselejší okurkový salát a je to! „A není to málo, Antone Pavloviči?“, jak pravil Jára Cimrman, když se dal do rozhovoru s Čechovem, píšícím Dvě sestry. Upřímně řečeno, je to hodně málo (sester je ale dost). Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 9:00 29. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marocký pečený květák s pikantní harissou jsem ochutnala v Dubaji. Tahini omáčka pokrmu dodá skvělé dochucení | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Květák je surovinou, která má mnoho benefitů. Uskladněný vydrží dlouho, skoro jako dobré víno, je nesmírně všestranný a může být připravován na mnoho způsobů. Může být konzumován syrový, vařený, dušený, pečený nebo smažený. Díky své neutrální chuti je ideální ingrediencí pro různé pokrmy. A navíc, já ho miluji!

Co je dobré o květáku vědět

Květák (Brassica oleracea var. botrytis) patří mezi brukvovité, které zahrnují také brokolici, kapustu a zelí. Uznejte sami, jsou to samé lahůdky.

Tento bílý, kompaktní květ je oblíbenou zeleninou po celém světě díky své výživové hodnotě, univerzálnosti v kuchyni a zdravotním přínosům.

Své kořeny (do slova a do písmene) má ve Středomoří, kde byl pěstován již ve starém Římě. Od té doby se rozšířil do různých částí světa a stal se součástí mnoha kuchyní. Ve středověké Evropě byl květák ceněn jako lahůdka a postupně se dostal do Asie a Ameriky.

Květák je nízkokalorická zelenina bohatá na vitamíny a minerály | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Květák je nízkokalorická zelenina bohatá na vitamíny a minerály. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, vitamínu K, folátu (vitamín B9) a vlákniny. Dále je dobrým zdrojem antioxidantů, jako je glukosinolát a isothiokyanát, které, jak se tvrdí, mají protirakovinné účinky.

Vše vyjmenované se dá právem zařadit do kategorie Samé dobré zprávy. Jako důkaz číslo jedna použiji, co nám 100 gramů květáku přibližně nabídne:

Kalorie: 25 kcal

Bílkoviny: 2 gramy

Sacharidy: 5 gramů

Vláknina: 2 gramy

Vitamín C: 77 % doporučené denní dávky (DDD)

Vitamín K: 20 % DDD

Folát: 14 % DDD

Důkaz číslo dva najdeme ve zdravotních přínosech, jako je podpora trávení, a to díky vysokému obsahu vlákniny. Nezanedbatelné jsou i antioxidační vlastnosti – je známé, že antioxidanty obsažené v květáku pomáhají chránit buňky před poškozením volnými radikály.

Za zmínku stojí i protizánětlivé účinky některých sloučenin v květáku, což snižuje riziko chronických onemocnění.

Vysoký obsah vitamínu C posiluje imunitní systém a zvyšuje odolnost vůči infekcím.

Glukosinoláty a isothiokyanáty mohou pomoci předcházet růstu rakovinných buněk.

Možná že jsem se této části věnovala až moc podrobně, ale cítím potřebu dostat povědomí o této skvělé zelenině na vyšší úroveň.

Květák v kuchyni

Myslím, že obalovaný květák není vrcholem jeho přípravy v kuchyni. Květák je nesmírně všestranný a já ho připravuji na mnoho způsobů, jako třeba květákové pyré, které je výbornou alternativou k bramborové kaši, ale má méně kalorií a sacharidů. Je vhodné při dietách a ty, jak víme, nikdy nekončí, neboť vždy začínají.

Pochoutkou je květák pečený na olivovém oleji s česnekem a kořením, posypaný sekanými lístky koriandru. Jde o chutnou a zdravou přílohou třeba při grilování.

Květák po italsku je jen povařený, politý rajčatovou omáčkou a posypaný parmazánem, kdo by odolal.

Zajímavou alternativou využití je rozemletý květák, který lze použít jako náhradu rýže v pokrmech, jako je stir-fry nebo sushi.

Hodně oblíbenou a snad i stále módní záležitostí je květáková pizza, neboť jde o bezlepkovou variantu vaření a myslím, že jde o zajímavé zpestření zavedených zvyklostí v našich kuchyních.

Ovšem dle mého soudu je nejskvělejší květákové kari původem z indické kuchyně, čemuž napovídá také fakt, že jde o aromatické a výživné jídlo.

Nevyjmenovala jsem všechny možnosti přípravy květáku, je to naprosto výjimečná zelenina, která nabízí mnoho zdravotních přínosů a možnosti kulinářského využití.

Vzhledem ke svému bohatému nutričnímu složení a univerzálnosti v kuchyni se stal nepostradatelnou součástí našich jídelníčků a vlastně jídelníčku po celém světě.

Co jsem pro vás vybrala

Dnes jsem pro vás připravila dva jednoduché recepty, jako je květáková krémová polévka, která patří mezi nejlepší zeleninové polévky. Já ji připravuji bez smetany a nechám vyznít muškátový oříšek, který do této polévky nezbytně patří. Dochucení doplní čerstvě nastrouhaný parmazán.

Druhým receptem je pochoutka, kterou jsem objevila při své cestě za chutěmi. Jde o marocký pečený květák s pikantní harissou a se sezamovou tahini pastou s medem. Zde při přípravě odolejte pokušení péct při nižší teplotě, než je vzpomínaných 220 °C, protože právě jen při této teplotě získáte křupavý květák. Ovšem pravidelně kontrolujte, aby se nespálil.

Marocký květák s medovou omáčkou tahini

Ingredience:

1 středně velká hlavička květáku

4 lžíce extra panenského olivového oleje

mořská vločková sůl, čerstvě namletý pepř

4 lžíce středně pálivé pasty harissa nebo jiná chilli omáčka

1 lžíce tekutého medu

2 lžíce omáčky tahini

2 lžíce citrónové šťávy a 1 citrón na servírování

hrst plocholisté petržele nebo koriandru

K pečenému ochucenému květáku patří citron a omáčka tahini s medem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Postup:

Předehřejte troubu na 220 °C. Omyjte květák, odkrojte listy a rozdělte květák na jednotlivé růžičky. V hlubší misce smíchejte 2 lžíce olivového oleje, přidejte sůl, pepř a 2 lžíce harissy.

Nyní každou růžičku květáku namočte do připravené omáčky a položte na plech vyloženým papírem na pečení. Dejte do trouby a pečte 30 minut, dokud květák nebude měkký. V polovině času květák otočte a opětovně pomažte zbytkem omáčky s harissou.

Mezitím připravte medovou omáčku tahini. V misce smíchejte 2 lžíce olivového oleje, 2 lžíce omáčky tahini, lžíci medu a citrónovou šťávu, trochu soli a pepře a vše vyšlehejte. Abyste získali tekutou konzistenci, při šlehání přidejte lžíci vody.

Servírujte hotový upečený květák pokapaný omáčkou tahini a posypaný nasekanými bylinkami. Přidejte kousky citrónu na dochucení. Do medové tahini omáčky si také jednotlivé kousky květáku namáčejte.

Květáková krémová polévka

Ingredience:

1 středně velký květák

20 gramů másla

1 větší šalotka

1 litr vody nebo zeleninového nebo kuřecího vývaru

sůl a čerstvě namletý barevný nebo bílý pepř

kousek parmazánu na dochucení

1 lžička strouhaného muškátového oříšku

bylinky na servírování

Snadná příprava, k dochucení stačí parmazán a nastrouhaný muškátový oříšek | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Postup:

Omyjeme květák, odstraníme listy a nakrájíme růžičky na menší kousky. V hrnci zahřejme máslo a při mírné teplotě osmahneme šalotku do sklovata. Přidáme kousky květáku a lehce opražíme. Zalijeme horkou vodou nebo zeleninovým vývarem a povaříme do měkka.

Tyčovým mixérem rozmixujeme do hladka. Ochutíme solí a pepřem. Do horké polévky nastrouháme parmazán a muškátový oříšek. Dochutíme bylinkami.