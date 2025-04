‚Nejsme v Itálii!‘ Pravá bosenská káva je rituál se vším všudy. Jak se správně připravuje?

Pijete kávu jen jako rychlý životabudič? V Sarajevu vám ukážou, že to jde i jinak. Pro lidi v Bosně a Hercegovině má totiž pití kávy svůj vlastní, staletími prověřený rituál, na který nedají dopustit za žádných okolností. Sarajevo 7:09 12. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příprava i pití kávy jsou v Bosně a Hercegovině rituál | Foto: Bára Vránová | Zdroj: Český rozhlas

Na sarajevské tržnici Baščaršija servírují tradiční bosenskou kávu v ručně tepané měděné sadě, která zahrnuje džezvu, talířek a dva šálky.

„Ne, ne, ne, stop. Pijete to špatně!“ zarazí mě z ničeho nic pán, který sedí kousek ode mne. Vypadá to, že dostanu neplánovaně lekci, jak se tady v Sarajevu pije pravá bosenská káva.

„Ukážu ti to, pije se to jinak. Nejsme v Itálii. Tohle je Bosna a Hercegovina a naše káva je bosenská, tak ji tak i pij,“ vysvětluje.

Bosenská není turecká!

Pán se jmenuje Jasmin, živí se jako řidič a do kavárny si prý přišel odpočinout. Tradiční bosenská káva je podle něj skoro stejně důležitá jako náboženství a člověk si ji musí umět vychutnat. „Nejdřív musíš dát do šálku cukr. Teď nalij kávu… Lžičkou zamíchej cukr, stačí trochu. A teď už si to jen užij… Víš, káva je pro nás poklad, pijeme ji pořád, klidně čtyři pět šálků denně,“ dodává.

Tahle tradice je dědictvím po Osmanské říši. Lidé si proto často bosenskou kávu pletou s tureckou, přitom jsou mezi nimi velmi podstatné rozdíly, mimo jiné v přípravě.

„My dáme do džezvy nejdřív jenom vodu a čekáme, až začne vřít. Kávu – dvě tři lžičky – přidáme až pak. Turci to mají naopak,“ popisuje Jasmin. Sedíme spolu skoro hodinu. Když vidí můj zájem, nabízí mi návštěvu u svého známého, který má nedaleko krámek, kde kávu mele a prodává. Prý abych měla zážitek se vším všudy.

Nemlít, drtit

Obchod pana Edina stojí opravdu jen několik desítek metrů od kavárny. Police se tu prohýbají pod balíky speciálně připravené kávy. Ta se nemele, ale tluče v obrovském dřevěném mechanickém hmoždíři. Ten jeho je podle pana Edina starý 70 let.

„Tohle je tradiční způsob zpracování tady u nás. Tlouček kávová zrna rozdrtí na jemňoučký prášek. Musí to tak být. Při mletí třeba na elektrickém mlýnku se totiž ztratí všechna chuť,“ zdůrazňuje Edin. Jeho obchůdek je hodně populární hlavně mezi turisty. Asi i proto, že sem tam dá zákazníkům balíček kávy jako suvenýr nebo jen dobrou radu, jak si ji vychutnat ještě víc.

„Pamatuj, když se ráno vzbudíš, tak hodinu s nikým nemluv, jen pij kávu. Potom si klidně povídej, ale do té doby jen káva a ticho,“ radí mi, když se loučíme.

Jasmin mě odvádí zpátky ke kavárně. Musí prý zase do práce, ale už nemá strach nechat mě objednat a vypít si tradiční bosenskou kávu o samotě.