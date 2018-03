13. 7. 2013 |Marína Dvořáková, Martin Ježek |Zprávy ze světa

Ramadán, to je celodenní půst a potom velká a honosná večeře, takzvaný iftar. Kdo by slavnou večeři chtěl sám vidět nebo ochutnat, nemusí až někam na Blízký východ. Stačí si třeba z cesty do Chorvatska odskočit do sousední Bosny a Hercegoviny.