OBRAZEM: Nejlepší a nejhezčí perníky umí učitelka ze Vsetína. Na ‚olympiádě‘ vyhrála s Platónovými tělesy

Na soutěž do Stuttgartu odjela Jaroslava Londová s šesti díly z perníku. „Platónových objektů je pět, ale je tady ještě popisný perník, na kterém jsou všechny tvary nakresleny. Aby se návštěvníci, popřípadě porota mohli dozvědět, jaké tvary to ve skutečnosti mají být,“ představuje svoje dílo.

„Je zde uvedený i počet různých dílů a názvy Platónových těles, které jsou popsány jako země, vesmír, vzduch, voda a oheň,“ vysvětluje Londová.

Všechno je ruční práce. „Například toto kolečko je květ života. Musíte se trefit přesně do středů všech tvarů, květů, a pak to vytvoří kruh. Takových je tam deset. Celé je to dvanáctistěn, spodní část je bez zdobení a nahoře je znázorněn vesmír, božské oko,“ přibližuje.

Pět objektů vyzdobila Londová pomocí různých technik. „Je to jemná práce pomocí vzorů, které se třeba háčkují nebo vyšívají. Také je tu kresba štětcem. Techniku jsem se snažila střídat,“ vyzdvihuje.

Soutěž, v níž Jaroslava Londová už potřetí zaujala, se jmenuje IKA Culinary Olympics. „Je to největší soutěž pro kuchaře a cukráře z celého světa,“ přibližuje její dcera Drahuše, která ji doprovázela na klání do Stuttgartu.

„Najednou se ocitnete v pohádkovém prostředí, kde chodíte kolem nádherných děl. Jistého tam není nic, všechna díla jsou přenádherná,“ říká směrem ke konkurenci, s níž se její maminka potýkala.

Perníky, autorka Jaroslava Londová, Vsetín, vítězství v mezinárodní soutěži cukrářů 2024 | Foto: Gabriela Hykl | Zdroj: Český rozhlas

Vlastní poleva

Výzdoba perníků by se Londové nepovedla nebýt speciálního receptu na polevu. „Mám ji chráněnou užitným vzorem,“ říká s tím, že na e-shopu si ji mohou zájemci koupit.

„Nepotřebujete dělat složité vzory,“ ujišťuje Londová. „Když se perník leskne, tak stačí jednoduché tahy. V jednoduchosti je krása. Ten perník má obrovské kouzlo.“

Originálně nazdobené 3D perníky na téma Platónovy mnohostěny vystaví Londová v létě 2024 v muzeu na Velehradě u Uherského Hradiště.