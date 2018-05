Celiakie trápí dvakrát více lidí než před 20 lety. Bezlepkovou dietu by mělo dodržovat 60 000 Čechů

„Já měla takové příznaky, které s trávicím ústrojím vůbec nesouvisí, byla jsem unavená, měla jsem problémy s krví, měla jsem anémii, občas mi nebylo dobře, ale ty příznaky byly takové, že to v podstatě žádné příznaky nebyly, což je pro celiakii typické,“ vypráví Radiožurnálu dnes už 30letá Tereza Lášková, u které lékaři celiakii potvrdili, když jí bylo 15.

Právě nejednoznačné příznaky nemoci jsou příčinou toho, proč se na ni u některých lidí nepřijde.

„Řada celiaků diagnostikována není, někteří jsou chybně diagnostikovaní nebo považovaní za funkční poruchy trávicího ústrojí, za infekci hellicbakterem nebo vředovou chorobou žaludku nebo dvanácterníku,“ vysvětluje předseda České gastroenterologické společnosti Milan Lukáš.

Celiakie, při které tělo nesnáší lepek, se taky často schovává za jiné choroby - i proto se jí říká „nemoc chameleon“.

„Je sdružena s jinými autoimunitně se vyskytujícími chorobami, jako je roztroušená skleróza, jako je cukrovka nebo diabetes 1. typu nebo různá onemocnění štítné žlázy. Asi 10 procent pacientů, kteří mají diabetes 1. typu má skrytou probíhající celiakii,“ dodává Lukáš.

Jde o autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k chronickému zánětu tenkého střeva a vymizení takzvaných klků. Tenké střevo pak nedokáže stravu zpracovat.

„Porucha zažívání v tom nejširším slova smyslu, mohou se objevovat průjmy, nechutenství, zvláštní střevní pocit nekomfortu. V těch pokročilejších fázích může vzniknout chudokrevnost, tedy anémie,“ doplňuje gastroenterolog Václav Šmíd ze Všeobecné nemocnice v Praze, jaké jsou první příznaky.

Alergie na lepek a intolerance

Lidé si to často pletou s intolerancí, vysvětluje Šmíd: „Jedná se také o - naším imunitním systémem aktivovanou - zánětlivou odpověď, která může vyvolat některé projevy. Ve své podstatě ta intolerance většinou nevede k těm závažným komplikacím.“

Na lepek je možné mít i alergii - ani to ale není celiakie, i když to lidé často zaměňují. „Tam je jiný princip - u té celiakie to je spíš autoimunní onemocnění, to se organismus brání prostě. Alergie způsobuje alergickou reakci způsobem, že máte nadýmání, křeče, zácpu, je vám nevolno, jsou pacienti, kteří mají oteklé břicho, nafouklé,“ upozorňuje alergoložka Blanka Haindlová.

Celiakie je geneticky daná a tedy i dědičná. To je i případ paní Terezy. „Mám dvě ségry a obě dvě jsou taky celiaci, takže jsme tři sestry a máma. Přišla jsem na to kvůli tomu, že byla diagnostikována moje ségra a moje máma a díky tomu, že je celiakie dědičné onemocnění, tak se dělaly testy celé rodin a přišlo se na to, že i já jsem celiak,“ vypráví.

Přísná trvalá dieta

Jedinou účinnou léčbou je striktní dodržování bezlepkové diety, a to na trvalo. Jak potvrzuje paní Tereza, dostupnost potravin se v posledních letech výrazně zlepšila. Je to i kvůli poptávce - stále víc lidí se totiž pro bezlepkovou dietu rozhodne dobrovolně. To ale podle gastroenterologa Milana Lukáše není dobře.

„U osob, které celiakii nemají, kde ta hypersenzitivita na ten gluten, na ten lepek, který je obsažen v obilné mouce, je to nejenom zbytečné a může to být zdraví škodlivé, protože se tím organismus ochuzuje o různé živiny, ať jsou to stopové prvky, ať je to kalcium, vitaminy,“ uvádí Lukáš a dodává, že řadě lidí sice může vysazení potravin obsahujících lepek udělat dobře. Jenže ne vždy je na vině právě gluten.

„V obilninách jsou také přítomny jiné cukry, které jsou obtížně zpracovatelné a u některých osob mohou vyvolávat trávicí problémy, jako je nadýmání, plynatost, průjmy a bolesti v břiše, ale to není způsobené lepkem, ale některými sacharidy, které jsou v těchto potravinách také obsaženy,“ uzavírá.

Lepek je směs dvou bílkovin obsažených v obilovinách - kromě ječmene a ovsa je v zrnech žita a hlavně pšenice. Celiaci proto nesmí jíst běžné pečivo nebo těstoviny. Nedodržování striktní diety může vést k vážným zdravotním potížím - včetně vzniku rakoviny střev.