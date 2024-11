Čím dříve se nemoc odhalí, tím lépe. Prevence je nejdůležitější, říká vyznamenaná zakladatelka Loona

Prevence vážných onemocnění může předejít léčbě. Někdy i zachránit život. Jsou čeští pacienti v tomto ohledu disciplinovaní? Spoléhají na to, že je lékař zázračně opraví, pokud se něco v těle porouchá? „Jsou tam světlé ostrůvky, ale většina populace čeká, že je systém opraví,“ říká pro Radiožurnál zakladatelka organizace Loono lékařka Kateřina Šédová, kterou prezident republiky vyznamenal medailí Za zásluhy I. stupně. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:28 2. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Šédová | Foto: Agáta Nezbedová | Zdroj: Český rozhlas

Co bylo první, co vás napadlo, když jste byla informována o úmyslu věnovat vám státní vyznamenání?

Upřímně jsem si myslela, že je to omyl a že si ze mě možná někdo jen lehce vystřelil. Potom mi samozřejmě došlo, že to Kancelář prezidenta republiky myslí vážně, takže jsem se začala radovat.

Co je organizace Loono?

Loono je neziskovka, která zvyšuje zdravotní gramotnost, šíří osvětu o zdravotní prevenci a zdravém životním stylu, zvyšuje návštěvnost preventivních prohlídek a snaží se bořit tabu, které je stále spojené s vážnými onemocněními.

Jak to vše začalo?

Ve čtvrtém ročníku na medicíně jsem zjistila, že mám nádor na vaječníku. Byla jsem tehdy aktivním sportovcem, dosud zdravým, mladým člověkem, takže mě to velice zaskočilo. Jako medik jsem ale věděla, jak se mohou vážná onemocnění projevovat, takže jsem neváhala a navštívila lékaře velice brzy. Bohužel jsem si vyslechla tuto nepříjemnou diagnózu.



Když jsem o svém příběhu vyprávěla svým vrstevníkům, a to jak spolužákům, tak mimo medicínu, tak jsem zjistila, že většina z nich by na příznaky nereagovala a lékaře by nenavštívila včas, což mě vyděsilo. Chtěla jsem šířit osvětu, nebo jim alespoň vyprávět o tom, co by v tu chvíli měli dělat.

Začalo to tedy prvními osvětovými workshopy, osvětovou kampaní, příspěvky na sociálních sítích a vyrostlo to až tam, kde je Loono dnes: organizace, která čítá více než sto lidí. Za ty roky se připojilo mnoho lékařů a studentů medicíny.

Nové tabu

Čím to je, že stále přetrvávají některá tabu týkající se vážných onemocnění?

Myslím, že je to stále otázka výměny generací. Generace mých rodičů a prarodičů nebyla zvyklá o zdraví mluvit tolik, jako dnešní mladí. Dřív bylo tabu téma rakovina, dnes jsme to trochu prolomili a dá se o tom více mluvit, i když se stále v regionech Česka tutlá, když ji někdo má.



Novým tabu se staly duševní choroby, které vstoupily s pandemií do popředí. Tam nás ještě čeká dlouhá cesta, abychom ho prolomili. Mám totiž pocit, že v některých ohledech je toto tabu mnohem složitější, než téma rakoviny.

Jak důležité je, aby se zdravotní onemocnění diagnostikovalo brzy?

Je to ta nejdůležitější věc. Čím dříve se onemocnění odhalí, tím lépe se léčí. Jsou výjimky u agresivních typů rakoviny nebo kardiovaskulárních onemocnění, obecně ale platí, že pokud onemocnění zachytím dřív, mohu ho lépe léčit. Člověka to méně bolí, méně časově a finančně zatěžuje, méně to ovlivní jeho rodinu. To se snažíme lidem dlouhodobě vysvětlovat.

Slyšíme, že se lidí bojí, mají strach z toho, co se na preventivní prohlídce objeví. Toto jsou argumenty, které nejčastěji poskytujeme. Pokud se onemocnění zvládne a je pod kontrolou, tak s ním člověk může žít ještě mnoho let, jak vidíme například u cukrovky, astmatu nebo lidí, kteří přežili rakovinu a jsou tu s námi dalších 20 nebo 30 let.

Mění se to, jak přistupujeme k vlastnímu tělu? Přestáváme spoléhat na to, že když se v těle něco porouchá, lékař to rychle a možná až zázračně opraví?

Myslím, že na to pořád hodně lidí spoléhá. Z vlastní lékařské praxe vidím, že se mi lidé položí do rukou, ať je spravím. Často se jim snažím vysvětlit, že to tak úplně nefunguje. Například po infarktu je hlavní práce na straně pacienta.

Tady bohužel nemohu říct, že se to mění, ale zároveň vidíme, že lidé jsou více motivovaní spolupracovat s praktickým lékařem, více se ptají a zajímají o to, co mohou užívat za doplňky stravy, jaké krevní testy si mohou v prevenci udělat. Jsou tam světlé ostrůvky, ale většina populace čeká, že je systém opraví. Ti ale bohužel způsobují to, že je ten systém zahlcený.

