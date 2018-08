V horku je třeba myslet i na nejmenší. Kojenci by měli vypít alespoň 100 mililitrů tekutin na kilogram váhy

Ve vedrech je aktuálním tématem pitný režim. Ten by měly dodržovat i děti, včetně těch nejmenších. Lékaři u kojenců a batolat v době veder doporučují vypít 100 mililitrů tekutin na každý kilogram váhy. Například čtyřkilový novorozenec by tak měl vypít určitě 400 mililitrů tekutin. Základním opatřením proti přehřátí je pak nevycházet s nejmenšími dětmi ven. Praha 12:33 9. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miminko | Foto: stock exchange

Z pražské porodnice u Apolináře právě vychází Iveta a Jakub. V rukou mají květiny a tašky. Ale hlavně si nesou před pár dny narozeného Matěje. „Má 2,70 kil a 48 centimetrů. Teď jsme s ním poprvé venku a je vedro. Trochu se obáváme toho, jak zvládne cestu. Pan doktor říkal, že když bude více než 33 stupňů, tak můžeme dávat převařenou kojeneckou vodu do stříkačky a trochu tak pitný režim doplnit,“ popisuje paní Iveta Radiožurnálu.

Ochlazení prostředí

Pár minut pěšky od Apolináře je Dětské oddělení Všeobecné fakultní nemocnice. Lékař Peter Szitányi říká, že během srpnových veder malé dehydrované dítě naštěstí zatím neošetřoval, rodiče by ale neměli na opatření zapomínat. „Co můžeme udělat, je zchladit prostředí – použít třeba mokré ručníky rozvěšené kolem postýlky,“ uvádí lékař.

Teplotu podle něj můžeme zjistit i odhadem. „Měli bychom na dítě sáhnout, na tělíčko jako takové a opravdu zabezpečit dostatek tekutin. U dětí je to tak, že na kilo tělesné hmotnosti je fyziologická potřeba 100 mililitrů. Takže desetikilové dítě potřebuje jeden litr. Známkou dobré hydratace je, když dítě dostatečně často močí a když je moč světlá,“ říká. Malé děti by podle něj neměly být oblečeny jenom v plenkách, ale měly by mít lehké bavlněné oblečení, které větrá.

V době veder jsou kromě malých dětí ohrožení také těhotné ženy a senioři.