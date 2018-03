ministerstvo

29. 3. 2013 |Petra Benešová |nepoužívat - Věda

Resortní výzkumné ústavy, které spadají pod ministerstva a kraje, mají zatím nejistou budoucnost. Stát by chtěl tyto organizace, které radí ministerským úředníkům a firmám v odborných tématech, výrazně proměnit. Badatelé by už nemuseli pracovat jen pod hlavičkou resortů, ale mohli by být součástí vysokých škol nebo Akademie věd. Zatímco vláda by už v květnu měla projednat první změny zákonů pro nové fungování ústavů, vědecké instituce změny nechtějí.