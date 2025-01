Menstruační potřeby by měly být zdarma. Díky tomu nám klesla absence dívek, popisuje ředitelka školy

V Česku přibývá škol, kde mají dívky vložky a tampóny zdarma. Školy se tak snaží bojovat s menstruační chudobou. Magistráty v Ostravě a Liberci už rozhodly, že menstruační potřeby pro dívky budou hradit ze svého rozpočtu. „Menstruace je věc, kterou nám příroda prostě udělila. Bylo by vhodné, kdyby pomůcky byly dostupné stejně jako toaletní papír,“ říká pro Český rozhlas Plus Petra Hladíková, ředitelka Základní školy Horymírova v Ostravě-Zábřehu. Ostrava 7:06 14. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku přibývá škol, kde mají dívky vložky a tampóny zdarma (ilustrační foto) | Zdroj: Pexels | CC0 1.0

Otázka, jak zajistit menstruační potřeby na školách a proč je to zapotřebí, bude hlavním tématem úterního kulatého stolu na půdě Poslanecké sněmovny. Zúčastní se ho například zástupci ministerstva školství a zdravotnictví a budete tam také vy, paní Hladíková. Vaše škola peníze na hygienické potřeby dostává od města coby zřizovatele, předtím jste je pořizovali ze svého. Jak se vám to osvědčilo?

My nedostáváme peníze na menstruační potřeby, ale přímo vložky. Měli jsme z toho zpočátku obavy, ale během roku se to ustálilo a dnes je to pro dívky ve škole samozřejmost. Je to v pohodě.

Proč bylo potřeba, aby vaše škola zprostředkovala menstruační potřeby?

Je to docela důležité. Máme děti ze sociálně slabých rodin a během školního roku jsme zjistili, že některé dívky v době menstruace nerady chodily do školy, nebo rovnou zůstávaly doma. A tím, že mají tyto věci ve škole k dispozici, tak mají mnohem menší absence. Nemají obavu, co bude, když přijde menstruace, protože hygienu mají dostupnou přímo na toaletách.

Vy tedy dokážete doložit jasný pozitivní efekt? Že poté, co jste zavedli toto opatření, tak ubylo absencí?

Ano, to každopádně.

Jako toaletní papír

Myslíte si, že by bylo vhodné zavádět toto opatření plošně? Nebo jen na některých školách, na některých místech? Zmínila jste, že u vás ve škole je víc sociálně slabších rodin.

Zavedla bych to plošně. To je věc, kterou děvčata neovlivní, tohle nám prostě příroda udělila. A bylo by velmi vhodné, aby byly tyto pomůcky dostupné nejen ve školách, ale obecně. Jako to třeba mají ve Skotsku nebo jinde, kde jsou menstruační potřeby dostupné stejně jako třeba toaletní papír.

A je to udržitelné? Vím, že tato otázka by měla směřovat spíš na zřizovatele škol, tedy například na starostu nebo konkrétně na primátora Ostravy.

Tohle je opravdu spíš otázka na zřizovatele. Ale já myslím, že tohle by mělo být udržitelné.

Máte tedy příslib od města, že toto poskytování menstruačních potřeb bude pokračovat?

Zatím ano. Zatím jsme o tom tak mluvili. Ale je to pilotní projekt. Myslím, že je uplatnitelný a že je opravdu zapotřebí, proto doufám, že to tak zůstane i nadále.

Ozývají se vám školy z jiných měst, že by chtěly jít vaší cestou a také poskytovat dívkám menstruační pomůcky zadarmo?

Mně jako ředitelce školy se neozývají. Samozřejmě jsem se o tom s některými řediteli bavila, chtěli znát můj názor, jak to vypadá, jak to chodí. Ale myslím, že jinak to řeší spíš se svým zřizovatelem nebo přímo s městem.

Jak jste vlastně na Základní škole Horymírova s poskytováním těchto pomůcek začali? Kdo s tím nápadem přišel?

Myslím, že u nás to bylo odjakživa tak, že učitelky ze svých prostředků nakupovaly vložky nejen pro svou potřebu. Když jezdíte třeba na lyžařské nebo ozdravné kurzy a podobně, tak se opravdu stane, že děvčata dostanou menstruaci. A musíte se nějak zařídit. Byla to potřeba, která se objevila.

Takže u vás to začalo jako iniciativa učitelského sboru?

Ano.