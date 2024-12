Liberecký magistrát se rozhodl podpořit školy v boji proti menstruační chudobě. Inspiroval se v Ostravě

Liberecký magistrát se rozhodl proplácet školám menstruační pomůcky. Ty budou dostupné dívkám na toaletách či na vyžádání od učitelů. Menstruační chudoba se dle primátorova náměstka Ivana Langra (Starostové pro Liberecký kraj) týká především škol, které navštěvují děti ze sociálně slabých rodin, pomůcky ale budou dostupné všem žákyním. Po Ostravě jde o druhé české město, které k tomuto kroku přistoupilo. Liberec 14:09 18. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patnáct z jedenadvaceti libereckých základních škol využilo možnost zažádat si o menstruační potřeby | Foto: Kateřina Hartmanová | Zdroj: Český rozhlas

„Tady máme prostory na stěnách, kde instalujeme skříňky, který nebudou samozřejmě uzamykatelné. Bude to zavřené, ale bude to přístupné vlastně pro všechny žákyně,“ říká ředitel liberecké základní školy Barvířská Tomáš Vávra. Vložky budou k dispozici na druhém i na prvním stupni. Část balíčků mají taky třídní učitelé, doplňuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Liberecký magistrát se rozhodl proplácet školám menstruační pomůcky. Inspiroval se v Ostravě

„V rámci nějaké důvěry a vztahu s těmi žáky, v rámci třídnických hodin nebo individuálně samozřejmě, to budou distribuovat těm dotyčným žákyním.“

Každá ze základních škol v Liberci si mohla požádat o konkrétní množství potřeb, říká primátorův náměstek Ivan Langr za Starosty pro Liberecký kraj. „Školy, které si zažádaly, tak jim potravinová banka dovezla na klíč další zásoby,“ dodává.

Možnost využilo celkem patnáct z jednadvaceti libereckých základních škol. Magistrát zároveň všem svým školám poskytl na pořízení těchto pomůcek 5000 korun. Další peníze plánuje rozdělit i příští rok.

Doposud řada škol pomůcky pořizovala z vlastních zdrojů nebo přes organizace, říká zastupitel Matyáš Moc ze Starostů pro Liberecký kraj. „Co nás mile překvapilo, že většina z nich to nějakým způsobem řešila, ať už prostřednictvím nějakých programů, jako je Člověk v tísni nebo nějakých dalších.“

Skotsko bojuje proti menstruační chudobě. Ženy budou mít hygienické potřeby zdarma Číst článek

Problém menstruační chudoby řeší zejména školy, které navštěvují děti ze sociálně slabých rodin, říká Langr. „Tam, kde ty školy mají větší sociální zátěž, tam se předpokládá, že ta menstruační chudoba bude zkrátka větší téma, než u těch škol které, řekněme, jsou výběrovějšího typu.“

Pomůcky budou ale k dispozici pro všechny žákyně, říká náměstek Langr. „Je to problém, který může mít kterákoliv dívka, v nějaký daný čas, třeba jenom zapomene, tak prostě být v pohotovosti a poskytnout jí to, co v danou chvíli potřebuje.“

Takové situace žákyně často řeší například na školních akcích, doplňuje ředitel Vávra. „Paní třídní učitelky budou spolupracovat na školních akcích, lyžákách, kde prostě může se stát cokoliv,“ vysvětluje.

S nápadem proplácet školám menstruační pomůcky se magistrát inspiroval v Ostravě, kde systém zavedli letos v březnu. Tamní vedení města se inspirovalo v zahraničí, zejména v Anglii a ve Skotsku, kde bezplatné menstruační pomůcky pro všechny ženy poslanci zavedli před dvěma lety.