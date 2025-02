Policii loni zasahovala u 170 případů předávkování drogami. Nejčastěji zabíjely léky, po nich pervitin

Policisté v loňském roce pomáhali u 170 případů, kdy se lidé předávkovali drogami, v 77 případech předávkovaný zemřel. Téměř v polovině případů se lidé smrtelně předávkovali léky, další nejčastější příčinou úmrtí byl pervitin. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály (NPC) Lucie Šmoldasová. Praha 18:39 12. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„V jednatřiceti případech zabíjely léky, z toho byl patnáctkrát zaznamenán fentanyl, který se v České republice nejčastěji získává z transdermálních náplastí určených k tlumení bolesti. Dále opiáty, benzodiazepiny nebo antiarytmika,“ popsala mluvčí.

Druhou nejčastější příčinou úmrtí bylo podle ní předávkování pervitinem, v 16 případech zabíjel samostatně, v osmi společně s další látkou. „Čtyři úmrtí způsobil kokain, pět heroin, třikrát zabíjela extáze, dvakrát kratom,“ uvedla Šmoldasová.

Kriminalisté zadrželi cizince, který převážel 16,5 kilogramu drog. Schované byly i v autosedačkách Číst článek

Nejvíce nahlášených předávkování drogami, 53, evidovala policie podle Šmoldasové v Praze, v metropoli se stala také téměř polovina úmrtí. Následoval Moravskoslezský kraj s 22 případy, při kterých zemřelo 14 lidí.

Nejčastěji při předávkování umírali lidé mezi 26 a 35 lety. „Mladí lidé od 12 do 18 let se předávkovali většinou bez fatálních následků (50 případů), ke smrtelným intoxikacím častěji docházelo u lidí středního věku,“ doplnila Šmoldasová.

Mluvčí upozornila, že jde o data případů, ke kterým byla přivolaná policie. „Lze předpokládat, že počet otrav, které vyžadovaly akutní přednemocniční nebo nemocniční péči, je výrazně vyšší,“ dodala Šmoldasová.

Kvůli předávkování drogami nebo léky umírají v ČR ročně desítky lidí, například v roce 2023 jich podle zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti zemřelo 75, o rok dříve jich bylo o 11 méně.

Úmrtí, u kterých byl hlavní příčinou alkohol, bylo podle posledních dat Národního střediska pro drogy a závislosti z roku 2022 více než 2400 a z nich 505 po akutní intoxikaci alkoholem.

Problémy s rizikovým užíváním alkoholu přiznává v průzkumech přes osm procent lidí, mezi muži každý desátý. Odborníci odhadují, že problém s alkoholem má v ČR milion lidí, rizikových uživatelů nelegálních drog je asi 45 000.

9:34 Každý Čech vypije 160 litrů alkoholických nápojů za rok. Za hranou už je pět skleniček na jedné akci Číst článek

Se závislostí se léčilo v roce 2023 asi 53 000 lidí. Podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) v roce 2023 asi 56 procent všech léčených závislých, dalších 14 procent byly kombinované závislosti.

Deset procent bylo závislých na tabáku, na lécích 5,5 procenta. Z nelegálních látek nejvíc lidí řešilo svou závislost na stimulantech, jako je pervitin (šest procent) nebo opiátech typu heroin (pět procent). Závislí na konopí, které je v ČR nejčastěji užívanou nelegální drogou, tvořili 2,2 procenta.

Celkem VZP na léčbu závislostí vydala téměř 1,5 miliardy korun, za pět let částka vzrostla o 40 procent. Výdaje veřejných rozpočtů na řešení závislostí se za pět let zvýšily o polovinu, v roce 2023 byly 1,4 miliardy korun.

Závislí na alkoholu umírají podle letošní Zprávy o závislostech v ČR průměrně o 24 let dříve než běžná populace, téměř 83 procent z nich ve věku do 64 let. Nejčastějšími důvody jsou onemocnění jater (18 procent), nemoci srdce a cév (15 procent), různá poranění (13 procent), rakovina (sedm procent) nebo sebevraždy (šest procent).

Dopravních nehod zaviněných opilými řidiči bylo loni podle statistik policie 4541, což je o 109 méně než předloni. Havárií kvůli drogám se stalo 415.