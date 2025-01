Distributoři odmítají lékárnám dovézt léčiva nebo je dodají se zpožděním. Lékárníci chtějí žalovat stát

Majitelům malých lékáren došla trpělivost a chystají žaloby na stát. Důvodem je to, že se nedostanou k některým přípravkům. Distributoři jim je odmítají dovézt, přestože je mají prokazatelně na skladě, nebo je dodají se zpožděním. Státní ústav pro kontrolu léčiv, který má na trh dohlížet, přitom podle lékárníků povinnosti distributorů dostatečně nevymáhá. Lékárny tak musejí posílat pacienty domů s nepořízenou. Praha 6:45 7. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „My nejsme schopni lék do dvou pracovních dnů zajistit. Situace je dlouhodobě neřešená a řekl bych, že i neúnosná,“ říká předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Jedním z léků, který je v dlouhodobém výpadku, je například Ketanol, který se používá na léčbu revmatických onemocnění. Podle lékárnice Dominiky Doubové z Říčan je Ketanol těžko nahraditelný a ministerstvo zdravotnictví už ho proto označilo jako omezeně dostupný a zakázalo jeho vývoz.

Čeští pacienti by se k němu ale měli dostat. Podle novely zákona o léčivech, která začala platit loni v létě, si totiž musí výrobce pro takové případy udělat rezervu. Stejně jako distributor. Pokud tak přijde do lékárny někdo s receptem, musí mu lék nejpozději do dvou dnů přivézt. To se ale podle lékárníků neděje.

„My nejsme schopni ten lék, který je omezeně dostupný, do dvou pracovních dnů zajistit. Situace je dlouhodobě neřešená a řekl bych, že i neúnosná,“ říká předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.

Problémy se podle něj dlouhodobě týkají asi pěti procent přípravků. V posledních týdnech to byla třeba antibiotická mast Framykoin nebo lék Exacyl na zastavení krvácení.

„Distributor, který to prokazatelně měl na skladě, s námi odmítl komunikovat, nezvedl telefon, nereagoval na e-maily. Potom odpovědi distributorů, kteří nám písemně sdělili, že sice to na skladě mají, ale nám to nedodají. Jako důvod třeba uvedli, že nemají auto, kterým by to mohli dovézt,“ popisuje Hampel.

‚Nevyplatí se jet‘

Další distributor chtěl za dodávku jedné krabičky za 50 korun dopravné tři tisíce. Část distributorů přiznává i to, že se jim některé objednávky nevyplatí. Vít Hrachovec ze společnosti Phramed například říká, že je nesmysl jet 160 kilometrů kvůli sedmi balením levného léku.

Podle Zuzany Babinské z firmy Noviko se může objednávka zpozdit, když firma jinak lékárnu nezásobuje. Lékárníci tvrdí, že tím ale distributoři porušují zákon.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) jim místo až dvacetimilionové pokuty jen domluvil. „S dotčenými distributory ústav situaci řešil, probral, edukoval je a poučil o následcích. Dotčené subjekty pak okamžitě nastavily včasná nápravná opatření,“ tvrdí mluvčí ústavu Jitka Zinke.

Zinke také přiznala, že ústav prozatím neudělil jedinou pokutu. Lékárníkům už proto došla trpělivost a sepisují žaloby na stát.

„Stát se má starat o důsledné vymáhání povinností distributorů a zajištění dostupnosti přípravku. To znamená, že my se opravdu budeme muset obrátit na nezávislý soud,“ konstatuje Hampel.

Výhrady k postupu lékového ústavu má i právní zástupce České lékárnické komory Jaroslav Maršík. Bez udělených sankcí podle něj distributoři své povinnosti plnit nezačnou.

Nespokojenosti lékárníků rozumí i náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Lékový ústav by měl podle něj postupovat striktně. „Pokud opravdu distributor nedodal lékárně, co dodat měl, tak Státní ústav pro kontrolu léčiv by měl právo lékárny chránit a měl by ho exekuovat,“ říká.

Podle Grémia majitelů lékáren, které zastupuje zhruba 750 zařízení, budou žaloby mířit na každý případ zvlášť.