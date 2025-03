Pojišťovny naposledy vrací pacientům přeplatky za léky na předpis. Limity od ledna hlídají lékárníci

Zdravotní pojišťovny v těchto dnech posílají lidem přeplatky za léky na předpis za loňský rok. Čas na to mají do konce března. Letos to přitom dělají naposledy. Od ledna totiž lékárny samy hlídají, jestli pacient překročil zákonem stanovený limit. Pokud se tak stane, pacienti nic navíc platit nemusí a peníze jim zůstávají. Praha 12:07 17. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotní pojišťovny v těchto dnech naposledy posílají lidem přeplatky za léky na předpis za loňský rok (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Když jsme načetli tyto konkrétní přípravky, tak vidíme, že limit se ponížil na částku 4590 korun,“ říká pro Radiožurnál lékárník Jiří Plášek, který už v systému vidí, kolik pacient může ještě vyčerpat.

„Zatím to funguje bez technických problémů. Jediný problém, které teoreticky nastává, bývá místy nepochopení ze strany pacientů, ale není problém jim to vysvětlit,“ popisuje. Pacienti se tak nově přímo v lékárně dozví i to, že už dosáhli takzvaného ochranného limitu. Ten se pro jednotlivé skupiny lidí nemění.

„Dospělý nesmí zaplatit více než 5000 korun za rok, děti a senioři nad 65 let pak 1000 korun, u starších 70 let a zdravotně postižených je to 500 ročně,“ potvrzuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Ještě loni museli pacienti doplatky za léky na předpis zaplatit přímo v lékárně. Pojišťovny tak ještě do konce března posílají přeplatky za loňský rok. Třeba VZP vrací pacientům za rok 2024 rekordní miliardu korun.

„Průměrná výše přeplatku u VZP v loňském roce činila 1369 korun, tedy o 113 korun více než v roce 2023,“ doplňuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Přeplatky za předepsané léky za loňský rok vracejí i ostatní zdravotní pojišťovny působící v Česku. Za loňský rok celkem svým klientům vrátí vyšší stovky milionů korun.

„Za rok 2024 na doplatcích vyplatili bezmála 700 milionů korun, pokud hovoříme o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách,“ vypočítává prezident Svazu pojišťoven Martin Balada.

O peníze pacienti žádat nemusí, doplatky nad limit jim zdravotní pojišťovny vracejí automaticky, a to na účet nebo složenkou. Pokud peníze lidem nedorazí, je to podle Svazu pojišťoven nejčastěji proto, že té své nenahlásili číslo účtu nebo aktuální adresu pro doručení.

Změna systému

Od letošního roku už ale nic takového hrozit nebude. Doplatky nad limit pacientům zůstanou, informace o stavu svého limitu se dozví v každé lékárně.

„Funguje to tak, jak to bylo deklarováno. Je to centrálně napojeno na úložiště Státního ústavu pro kontrolu léčiv,“ vysvětluje prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

„To znamená, že v online reálném čase se ověřují data o tom, jak mají pacienti naplněný limit započitatelných doplatků,“ dodává Krebs.

Do limitu se započítávají jen platby, které se vážou k léku na recept. A to jen nejnižší doplatky za nejlevnější lék v dané kategorii. Ze svého si pacienti dál hradí volně prodejné léky nebo zdravotnické prostředky.