Z tukové tkáně nové ňadro. Rekonstrukce volným lalokem pomáhá těm, kdo přišli o prso kvůli rakovině

Desítky českých žen ročně podstupují unikátní mikrochirurgický zákrok, při kterém jim plastičtí chirurgové vytvoří nový prs pomocí vlastní tkáně z podbřišku. Rekonstrukce volným lalokem se využívá především u pacientek, které o ňadro přišly kvůli rakovině a nehodí se pro ně implantát. Během několikahodinové operace pracují na sále souběžně dva týmy plastických chirurgů. Reportáž Praha 9:55 9. prosince 2022

„Operace má dva efekty. Z kožního tukového nadbytku uděláme nové ňadro a zároveň pacientce uděláme krásné bříško. Jak říká Cimrman: Útlý pas a ňadra dmoucí,“ usmívá se přednosta kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Andrej Sukop.

Náročný zákrok pacientku vrátí do normálního života, o prso přišla kvůli nádoru už před dvěma lety. První tým lékařů pracuje v oblasti břicha.

Musíme na té spodině v hloubce najít cévy, které lalok živí,“ popisuje Sukop. První tým lékařů pracuje v oblasti břicha. Druhý tým, složený z dvou dalších lékařů, se věnuje hrudníku.

„S kolegou jsme odstranili původní jizvu po mastektomii, která byla hodně spálená, protože pacientka pak ještě absolvovala záření,“ popisuje práci svého kolegy plastický chirurg Matěj Patzelt.

„Tu jizvu jsme vytknuli, odstranili a zbytek kůže, který je už v dobré kvalitě, mobilizujeme dolů k břichu a dále směrem nahoru ke klíční kosti, abychom tam udělali místo pro ten lalok, který pan profesor zvedá,“ pokračuje.

Mezitím pan profesor Sukop velmi opatrně pracuje na tom, aby odstranil břišní lalok. „Preparujeme lalok z každé strany a díváme se, z čeho je nejlépe zásoben, abychom zvolili, kterou stranu použijeme,“ říká a nasazuje si lupové brýle.

„Jednak mají světlo, jednak mají zvětšení. Když operujete na extrémně malých cévách, tak potřebujete preparovat bezpečně, potřebujete si tu oblast už zvětšit,“ říká.

„Tady pan doktor už zresekoval část žebra. To žebro je chrupavčité, takže se do něj dá krásně říznout skalpelem. Je to vyloženě měkká struktura,“ ukazuje práci svého kolegy plastický chirurg Michal Makel'.

Další fáze operace

Od začátku operace uplynuly asi tři hodiny. Nastal okamžik, kdy lékaři přenesou břišní lalok na hrudník. Všichni se maximálně soustředí. Zatímco profesor pracuje na cévách v oblasti hrudníku, jiní doktoři zašívají břicho.

„Zašili jsme to dárcovské místo pro lalok. Spolu s ním vytváříme defekt povázce přímých svalů břišních, což znamená, že ho pak musíme opravit, silným stehem zašít a pojistit síťkou, aby tam nevznikla kýla,“ popisuje Matěj Patzelt.

„Teď jsme sešili tepnu se žílou a jdeme do další etapy, kdy z této tkáně uděláme nové prso. Mikrochirurgie je taková radost na dvou centimetrech čtverečních, kdy celý tým neví, co se děje a operatér a jeho asistent zažívají excitační okamžiky na jeden krát jeden nebo dva krát dva centimetrech čtverečcích,“ říká přednosta kliniky.

„Všechno se děje pod mikroskopem a je tam minimální šití, ale dokážete díky tomu vdechnout život tkáním, které by jinak nebyly,“ uzavírá Sukop. Celá operace pod jeho vedením trvala čtyři a půl hodiny.