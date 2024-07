Strávil 200 dní na JIP, podstoupil dvě transplantace. Devítiletý Radek se po léčbě vrací do běžného života

Má za sebou už dvě transplantace kostní dřeně, ale pomalu začíná žít běžný život devítiletého kluka. S leukémií se Radek začal potýkat před necelými dvěma lety. Teď dochází na Kliniku dětské hematologie a onkologie v motolské nemocnici už jen na pravidelné kontroly. V září ho lékaři možná pustí i do školy. „Teď půjdu do čtvrté třídy, baví mě ve škole nejvíce matematika a kamarádi,“ řekl pro Radiožurnál Radek. Praha 12:34 31. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zdravotní sestřička Blanka Nagyová se s Radkem zná už dlouho. Do ambulance pro děti po transplantaci chodí pravidelně už řadu měsíců.

„Při každé kontrole Radkovi bereme krev do různých laboratoří. Dnes je běžná kontrola, takže jsou tu čtyři zkumavky, obvykle jich je víc. Ráďa je náš živel, zvládá všechno,“ říká sestřička.

První transplantaci podstoupil Radek na jaře loňského roku. V listopadu se ale musel spolu se svou maminkou Karolínou Dudovou do nemocnice vrátit.

„Ráďa měl pořád zbytkové stopy leukémie v kostní dřeni. Přistoupilo se k druhé transplantaci po půl roce, u dětí je to nejkratší možný časový horizont. Dárce byl stejný, na Vánoce už jsme byli doma,“ vzpomíná Radkova maminka. Ještě donedávna měl její syn centrální katetr, kterým mu lékaři i po transplantaci podávali v pravidelných intervalech dárcovské buňky.

200 dní na JIP

„Strávil přes 200 dní na JIP, jsme jako utržení z řetězu, nevíme, co dřív, hlavně nebýt v nemocnici, jsou prázdniny,“ dodává maminka.

Laboratorní výsledky krevních odběrů jsou v pořádku. „Dva týdny po podání poslední dávky dárcovských lymfocytů potíže nemá víceméně žádné, normální krevní obraz, lehce vyšší jaterní testy vidíme dlouhodobě, ale to není závažné,“ vysvětluje hematoonkolog Petr Říha. Radek k němu teď chodí na pravidelné kontroly.

Radek a jeho maminka Karolína u lékaře | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Boj s nemocí ale podle lékaře ještě potrvá. „Sledujeme, že přítomnost tzv. zbytkové nemoci nevymizela ani po druhé transplantaci. Poslední výsledky jsou lepší, uvidíme, jaký bude další vývoj. Ukončili jsme léčebný plán, dosáhli jsme toho, co jsme chtěli, a Radka budeme dál intenzivně sledovat,“ říká lékař.

V posledních dvou letech se Radek učil online a s maminkou. V září už možná půjde v individuálním režimu do školy. „Teď půjdu do čtvrté třídy, baví mě ve škole nejvíce matematika a kamarádi,“ popisuje Radek.

Postupně se Radek začal vracet také ke sportu. Před nemocí dělal závodně gymnastiku, hokej a chodil i na tenis. „Bál jsem se, že jsem zapomněl, jak se plave. Moc mi to nešlo, ale pořád si to pamatuju,“ dodává Radek.

„Miluje sport a pohyb. Jakmile to bylo po transplantacích možné, tak se ke sportu v poměrně intenzivní podobě rychle vrátil. Pomáhá to celé situaci fyzicky i psychicky,“ dodává hematoonkolog Petr Říha. Radkovým snem do budoucna je vrátit se ke gymnastice a také by chtěl začít i s fotbalem.