Vědci z Brna naučili umělou inteligenci rozpoznat zápal plic z rentgenu. Stačí jí pár vteřin

„Stačí vzít tento snímek, nahrát ho a dozvěděli jsme se diagnózu včetně procentuálního vyjádření, jak by mohla být diagnóza přesná,“ popsal Radiožurnálu Daniel Kvak z Masarykovy univerzity.

Během pár vteřin dokáže program vyhodnotit, jestli daný rentgenový snímek ukazuje zápal plic, nebo jsou plíce zdravé. Daniel Kvak začal umělou neuronovou síť trénovat spolu s manželkou Karolínou na konci února.

„Naší původní myšlenkou byl binární klasifikátor, který by rozlišoval, zda pacient trpí zápalem plic, nebo ne. Následně jsme zjistili, že některé výzkumy umí pracovat s tím, zda se jedná o virové nebo bakteriální nakažení, nebo o nakažení způsobené infikací covidem-19,“ doplnil Kvak.

Ke každému onemocnění je podle Kvaka ideální nahrát alespoň 10 tisíc snímků. Ty momentálně čerpají z dostupných databází. „Tady máme označené snímky, které jsou už zkontrolovány nějakým lékařem, který stanovil diagnózu. My do budoucna bychom chtěli ještě určitě udělat dvojitou validaci dat, což je nesmírně důležité,“ vysvětlil.

Citlivá data

Aby se program mohl začít používat, musí být rozšířen o lokální data. K těm je ale složitý přístup.

„V cestě stojí několik různých atributů, se kterými je potřeba se poprat. V rámci rentgenových snímků se jedná o velmi citlivá data, takže jakýkoliv přístup musí být schválen etickou komisí a projít dlouhým recenzním řízením. Posuzuje, zda-li bude mít výzkum budoucí nasazení a zda-li za ním stojí dostatečný počet erudovaných expertů,“ řekl Kvak.

Kromě toho musí být zajištěna i kybernetická bezpečnost celého systému. Po tomto procesu by se program mohl uvést do praxe. Ulehčil by práci například radiologům nebo plicním lékařům.

„Hlavní výhodou, ke které se snažíme směřovat, je možnost nahrávání až několika set snímků najednou. Doktor pak může vzít klidně i několik stovek rentgenů od jednotlivých pacientů, nahrát je tam a v rámci pěti až deseti vteřin se dozví diagnózu pro veškeré snímky zároveň,“ popsal Kvak.

Program by nemusel pomáhat pouze na plicních odděleních, ale třeba i v ordinacích u obvodních lékařů.