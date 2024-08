V protidrogové politice jsme patřili k těm inovativnějším, říká výzkumník kliniky adiktologie

S létem končí ve funkci národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS). Je zásadní, aby těm, kdo potřebují se závislostí pomoct, byla dostupná léčebná péče. „V kontaktu se službami není zhruba 30 až 40 procent populace," říká pro Radio Wave v podcastu Vlna výzkumný pracovník kliniky adiktologie Benjamin Petruželka a zdůrazňuje nedostatek financí a personálních kapacit. Praha 21:02 30. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Problém je dostupnost těch regionálních služeb, kterou ovlivňuje nedostatek personálu, a to i v případě, kdyby na to regiony měly dostupné finance,“ říká Petruželka | Foto: Tomáš Berný | Zdroj: Český rozhlas

„Zhruba od roku 2010 je užívání a držení návykových látek v Čechách dekriminalizováno. V tom jsme byli i v tom světovém měřítku mezi těmi inovativnějšími zeměmi,“ říká na úvod Petruželka. „Co se týče změn regulace konopí, vidíme, že ve světě se více zemí vydává touhle cestou,“ pokračuje.

Dodává, že právě teď se bude rozhodovat o tom, jestli budeme opět patřit mezi ty inovativnější země.

Je zásadní, aby těm, kdo potřebují se závislostí pomoct, byla dostupná léčebná péče. Ne každý se ale do systému sociální a zdravotní pomoci dostane. „V kontaktu se službami není zhruba 30 až 40 procent populace. Problém je dostupnost těch regionálních služeb, kterou ovlivňuje nedostatek personálu, a to i v případě, kdyby na to regiony měly dostupné finance,“ navazuje Benjamin Petruželka i na téma rušení pražských K-center.

Nedostatek kapacity může souviset i s rozvržením investic, které jsou do protidrogové politiky zahrnuty. „50 procent výdajů jde na prosazování práva,“ zamýšlí se Petruželka nad tím, zda by nebylo lepší investovat do prevence a vzdělávání, platů v oblasti sociální práce, adiktologie nebo zdravotnictví.

V čem mohou návykové látky pomáhat lidem, kteří se dostali na ulici a jak na našem trhu fungují drogové kartely? Poslechněte si celý díl podcastu Vlna v audiu na začátku článku.